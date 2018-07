Im Reihenhaus ist niemand allein

Von Ortwin Fink

"Das Reihenhaus – wie ein Volkswagen" (ZEIT Nr. 36)? Nein – aber diese Art von Serienhäusern, Scheibe an Scheibe gesetzt, wird in riesigen Auflagen immer weiter gebaut. Ob man sie eher als eigenes Haus oder als eigene Wohnung betrachtet – darauf kann niemand Rücksicht nehmen. Wohl aber ist sicher, daß es nicht genügt, Rechtfertigung allein in Kostentabellen zu suchen. Es geht um die Frage: Wie lebt man darin – und davor?

Ich bin ein "Reihenhäusler" seit zwei Jahren. Im letzten Augenblick hatte ich zugegriffen; einer der 62 Abschnitte von 13 Wohnblöcken war noch frei. Als ich beim Makler, merkwürdig feierlich gestimmt, den Vertrag unterschrieb, war der Wohnblock draußen vor der Stadt schon zur Hälfte hochgezogen. Mit der Bauplanung hatte ich bisher, mit der Bauüberwachung auch künftig nichts zu tun. Das machte die Baugenossenschaft. Angenehm.

Ich hatte Mitglied werden müssen. Erschrocken zuckte ich zusammen, als ich eines Tages Post vom Amtsgericht bekam, doch da wurde mir mitgeteilt: "... sind Sie in die Liste der Genossen unter Nr. 3854 eingetragen." Dafür zahlte ich 600 Mark als Geschäftsanteile ein, und dafür wiederum bekomme ich jährlich Dividende. 18 Mark. Auch angenehm.

Eigentlich hatte ich von einem Einzelhaus geträumt, wie es meine Eltern hatten – aber heute, bei den Preisen von Bauland, Material und Handwerkern, mit denen man sich selbst herumschlagen müßte, wie auch mit der Finanzierung? Hier aber bezahlte ich 4000 Mark eigenes "Eigengeld" und 10 000 Mark geliehenes "Eigengeld" – 7c-Geld und also zinsfrei. Ich unterschrieb in fünf Minuten ein Dutzend vorgefertigter Anträge auf Sozialdarlehen, Privatkredite, Hypotheken, Tilgungsstreckungsfinanzierung, Zinszuschuß, Steuervergünstigung. Alles andere machte die Genossenschaft. Sehr angenehm.

Recht unangenehm berührte mich jedoch schon vor dem Einzug die Entdeckung, daß auch etliche meiner künftigen Nachbarn den Traum vom individuellen Einzelhaus in einem seriellen Reihenhaus realisieren wollten. Da kam nämlich ein Schreiben von der Genossenschaft: "Sie wollen bitte davon Kenntnis nehmen, daß ab sofort sämtliche am Bau Ihres Hauses beschäftigten Unternehmer von Ihnen mit keinen Sonderwünschen mehr beauftragt werden dürfen ..., da sonst der sowieso schon verzögerte Einzugstermin noch mehr gefährdet würde." Wie denn – nicht die Handwerker, die Genossen hatten schuld? An meinen paar Änderungswünschen konnte es doch nicht gelegen haben. Noch heute hapert’s in meinem Gehäuse noch hier, und auch dort paßt mir etwas nicht. Nie hatte mich ein Architekt konsultiert. Das machte die Baugenossenschaft. Na ja.