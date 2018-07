Selbst das Ferienende war nicht in der Lage, die Börse aus ihrer Sommerlethargie zu erwecken. Die ältesten Börsenbesucher können sich einer ähnlichen Geschäftsstille nicht entsinnen. An den Terminmärkten kommt meist nur eine Notiz zustande. Die täglichen Umsätze sind an allen Märkten zusammen auf 40 bis 50 Mill. NF geschrumpft, während in normalen Zeiten mehr als das Doppelte gehandelt wurde. Und dennoch halten sich die Kurse. Es wird wenig verkauft, und wenn Material an den Markt kommt, so sind immer Kaufaufträge vorhanden, die ein größeres Absinken des Index verhindern. Geld steht reichlich zur Verfügung – aber es besteht, wenigstens von privater Seite, noch keine Neigung, es anzulegen. Von den Kapitalsammelstellen werden allerdings laufend kleine Käufe vorgenommen, ohne die Kurse nach oben treiben zu wollen.

Im allgemeinen herrscht die Auffassung vor, daß im Herbst die Gehälter hinaufgesetzt werden müssen. Es wird bereits für den Monat Oktober oder November mit einer Erhöhung der vom Lebenshaltungsindex abhängigen Mindestlöhne um etwa 4 bis 5 % gerechnet. Infolgedessen werden vorwiegend Werte gekauft, die aus einer Steigerung der Konsumkraft Nutzen ziehen sollten. Zu ihnen gehören in erster Linie Warenhäuser, deren Verzinsung allerdings nicht viel mehr als 0,5 bis 1% beträgt. Es wird aber mit großer Bestimmtheit bei einigen von ihnen, Printemps und Genvrain, mit der Ausgabe von Gratisaktien gerechnet. In den Herbstmonaten werden etwa 40 Gesellschaften die Verteilung von Zusatzaktien, vielfach verbunden mit einer Erhöhung des Nennwertes ihrer Anteile, durchführen.

Kapitalerhöhungen werden auch von den meisten Montanunternehmen geplant. Ihre Renditen sind relativ hoch, sie betragen 3 bis 4 %. Die Regierung hat eine Erhöhung der Eisen- und Stahlpreise um 3 bis 4 % nur unter der Bedingung gestattet, daß sie im wesentlichen für Neuinvestierungen benutzt werden.

Gleichzeitig wurde den Gesellschaften nahegelegt, die Emissionspreise mehr als bisher dem inneren Wert der Aktien anzupassen, damit auch die auf diesem Wege hereingebrachten Kapitalien zur Erweiterung und Modernisierung der Produktionsstätten verwandt werden können. Erleichtert wird den Verwaltungen der Eisen- und Stahlwerke die Durchführung dieser Empfehlung durch die Feststellung, daß gerade die Stahlindustrie ihre Gesellschaftskapitalien bewußt sehr niedrig gehalten hatte.

Interesse finden wieder Erdölwerte und besonders Aktien der Erdölchemie. Française des Pétroles wird eine Erhöhung der halbjährigen Umsatzzahlen um 15 bis 20 % veröffentlichen. Auch die Companie Française de Raffinage, an der sie maßgebend beteiligt ist, dürfte sich mit der Absicht, Zusatzaktien auszugeben, tragen. RETLAW.