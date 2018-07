Schwabing ist der Stadtteil Münchens, in dem die Funkstreife alarmiert wird, wenn nachts ein paar junge Leute auf einem entlegenen Platz tanzen oder mitten im Verkehrslärm der Leopoldstraße Gitarre spielen. Wie man sieht: eine überaus originelle Gegend. Dieser Originalität, die noch dadurch unterstrichen wird, daß Nachtlokale, wie es sie in jeder modernen Großstadt gibt, für „Künstlerkneipen“ ausgegeben werden, verdankt der Stadtteil seine Ergiebigkeit für die Fremdenverkehrspropaganda. Der durchreisende brave Bürgersmann versäumt nicht, jene Stätten aufzusuchen, an denen seiner irregeführten Mutmaßung zufolge der Geist weht, wie er will. Nachher kann er seinen ahnungslosen Freunden daheim von dem durchaus belanglosen „Erlebnis“ wie von einem siegreich bestandenen Abenteuer berichten.

Dies und nichts anderes – wenn man von der Existenz eines Rudels bartumkräuselter Figuranten und haupthaarumwallter, engbehoster Figurantinnen absieht – ist es, was man heute unter „Schwabing“ versteht: Ein etliche Quadratkilometer umfassendes Etablissement, in dem mit mehr oder weniger sanfter Nachhilfe immer noch „Künstlerviertel“ gespielt wird. Ein Spielchen für eine Handvoll teils ideeller, teils materieller Interessenten immerhin lukrativ und illusionsfähig genug, um es endlich einmal höheren Zwecken nutzbar zu machen: zu einer amtlich anerkannten, behördlich gelenkten, wirtschaftlich geordneten und bürgerlich einleuchtenden weil rentablen Veranstaltung.

Dieser durchaus staatserhaltenden Idee dient die eben abgelaufene „Schwabing-Woche“, die eine alljährlich wiederholte, regelmäßige Einrichtung werden soll. Jedes Jahr einmal, eine Woche lang, darf nicht nur, sondern muß Schwabing etwas Besonderes, Originelles sein, wohlgemerkt aber: in sorgfältig vorgeplanten Formen und Grenzen. Improvisationen unerwünscht. Alles nach Maß, nach Mittelmaß, wenn möglich. Wobei es den paar Überlebenden klassischer Schwabing-Zeiten gegönnt sei, daß die Hochflut der Kunstpreisekonjunktur nunmehr auch sie erreicht. Nach verbindlichem Versprechen soll es hier dank dem lückenlosen Organisationsnetz der Kulturfürsorge künftig keine „verkannten Genies“ mehr geben. Ein entscheidender Schritt zu einem Schwabing der garantierten Karrieren, der gesicherten Lebensstellungen, der durch keinerlei Unordnung getrübten Krisenfestigkeit.

Freilich, als es das Schwabing noch gab, dessen Name nicht auf jedem zweiten Firmenschild warb, als dieser Stadtteil wirklich noch das Zentrum des Münchner Kunstlebens war, wo Prominente und Arrivierte sich mit den Jungen und Namenlosen kameradschaftlich begegneten, da wäre es kaum möglich gewesen, diesen von selbst gewordenen und gewachsenen „Zustand“ solcherart zu regulieren oder ihn gar zu einer Fremdenverkehrsunternehmung auszubauen. Die „Schwabinger“ von dazumal wußten noch etwas vom Segen der Unsicherheit. Sie hätten es sich sehr verbeten, Schaufensterpuppen für eine Industrie abzugeben. Heute indessen leben die meisten Künstler führenden Ranges ohnehin nicht mehr in Schwabing; mit unbekannten Kollegen auf gleicher Stufe zu, verkehren, würde ihnen nicht einfallen. Was also das historische Viertel heute außerhalb seiner normalen Einwohnerschaft wieder zu einem „besonderen“ Begriff macht, hat per Saldo sehr viel mehr mit dem typisierten Daseinsstil der Halbwüchsigen in aller Welt zu tun als mit jenem unbedingt individualistischen Willen zum Geist, der dem wirklichen Künstlerviertel von ehedem selbst in seinen verschrobensten Vertretern noch eine wahrhaft unbürgerliche Atmosphäre und eine gültige Legitimation gab.

Das Zauberwort unserer Tage heißt: Organisation. Heute pfeift die Polizei, und Gummiknüppel sausen auf unbotmäßige Ruhestörer, Gerechte wie Ungerechte; morgen, pfeift der Verkehrsverein, lockt der Stadtrat, und freudig stellen sich die Gerechten und Gesitteten in den Dienst der guten Sache, umstrahlt von der Gnadensonne amtlichen Wohlwollens. Fürwahr, ein origineller Stadtteil... w–h