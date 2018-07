Inhalt Seite 1 — Produzieren kann jeder... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Willi Bongard

Nicht Fabriken, Marktanteile muß man besitzen! Inzwischen beginnt sich dieses geflügelte amerikanische Wort auch bei uns herumzusprechen. Man darf es freilich nicht allzu wörtlich nehmen. Selbstverständlich muß erst produziert werden, was hinterher mit Erfolg abgesetzt werben soll. Nur, der Vorrang gebührt – vor allem auf den traditionellen Konsumgütermärkten – nicht mehr der Produktionstechnik, sondern der Absatztechnik. Das Schwergewicht der betrieblichen Funktionen beginnt sich in dem Maße auf den Absatz zu verlagern wie die technische Perfektion miteinander konkurrierender Güter ein Höchstmaß oder zumindest einen Grad erreicht hat, der vom Verbraucher nicht mehr besonders honoriert wird. Die Wettbewerbsanstrengungen richten sich entsprechend mehr und mehr auf das Schaffen von Marktvorteilen, die nicht im Produkt selbst begründet sind. Der Markt, das ist mit anderen Worten schon längst kein Tummelplatz mehr für Anbieter mit „freiem Eintritt“, sondern spiegelglattes Parkett, dessen Entree man sich nur mehr mit Marktinvestitionen verschafft, die mit Premierenpreisen zu vergleichen sind.

Im Unterschied zur Produktionstechnik steckt die Absatztechnik freilich noch in den Anfängen. Immerhin beginnt sich die Erkenntnis durchzusetzen, daß auch hier arbeitsteilige Prinzipien sinnvoll angewendet werden können. Es ist nicht damit getan, eine sogenannte „schlagkräftige Verkaufsorganisation“ aufzubauen. Die Axt im Haus erspart den Zimmermann eben nicht, geschweige den Klempner (Marktforscher) oder Malermeister (Werbefachmann). Es ist schon gar nicht damit geholfen, statt Verkauf „Marketing“ zu sagen und sich mit diesem vielbemühten Schlagwort auf der Höhe der Zeit zu fühlen.

Die Technik des „Marketing“ ist noch verhältnismäßig neu. Die Werbeagenturen moderner Ausprägung sind zwar redlich bemüht, ihren Kunden auf die Sprünge zu helfen. Als „Marketing-Apostel“ haben sie sich unstreitbar Verdienste erworben. Ihre wohlgemeinten Ratschläge treffen indessen noch häufig auf taube Ohren. Es gibt erst wenige Unternehmen, die den vollen Dienst (Full Service) dieser Hilfsbetriebe in Anspruch zu nehmen wissen. Das gilt nicht nur für Werbeagenturen, sondern – vielleicht sogar in erhöhtem Maße für Marktforschungsgesellschaften. Diese Gesellschaften, von denen es in der Bundesrepublik eine ganze Reihe gibt, führen ein Schattendasein. Das mag teilweise mit der geringen Publizität zusammenhängen, die diese Unternehmen treiben. Abgesehen von der „Gesellschaft für Konsumforschung“ (GfK), dem wohl ältesten Unternehmen dieser Art überhaupt, üben die Marktforschungsunternehmen ein ungewöhnliches Maß von Zurückhaltung.

Die westdeutsche Niederlassung der größten Marktforschungsgesellschaft der Welt – A. C. Nielsen Company – versteckt sich hinter der Frankfurter Zeil, in der Hasengasse. Die Dienste dieser Gesellschaft sind auf einem Firmenschild im Hausflur mit drei Stichworten bezeichnet: Kolonialwarenindex, pharmazeutischer Index, Körperpflegeindex. Um was handelt es sich hierbei?

Die Zahlen, die in diesem Haus zusammengetragen und ausgewertet werden, geben Antworten auf Fragen, die für die Hersteller von Nahrungs- und Genußmitteln, von Gesundheits- und Körperpflegemitteln geradezu schicksalhaft sind: Wächst oder schrumpft der Absatz meiner Erzeugnisse an den Endverbraucher? Steigt oder sinkt der Absatz der Erzeugnisse meiner Mitbewerber? Wie hoch ist der Einzelhandel mit meinen Erzeugnissen im Vergleich zur Konkurrenz eingedeckt? Wo liegen die Schwächen meiner Absatzorganisation, in welchen Gebieten, Geschäftstypen und Ortsklassen?

Welcher Unternehmer möchte auf diese Fragen keine Antworten wissen? Um so überraschender, daß es gegenwärtig nur etwa 80 Kunden – darunter allerdings praktisch alle großen Markenunternehmen der Bundesrepublik – sind, die sich diesen Dienst der Firma Nielsen zunutze machen und somit eine Marketing-Funktion ausgegliedert haben, die im eigenen Hause in der Regel nur höchst unvollkommen wahrgenommen werden kann: die Markt-Tatsachen-Beobachtung.