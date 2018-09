Einmal fliegen mit Frisieren

Kein Wunsch ist ausgefallen genug, um Erstaunen, geschweige denn Empörung zu finden. Wer mit dem Scandinavian Airlines System fliegt, dem ist es neuerdings auch erlaubt, am Schalter „einmal fliegen mit frisieren“ zu verlangen. Flugscheine „mit Friseur-Arrangements“ – Haarschnitt, Maniküre für die Herren, Frisur samt Make-up für die Damen – kann man in 34 „wichtigen Städten“ in 17 Ländern einlösen. Indessen gelten wir hierzulange nicht als so anspruchsvoll, als daß man uns solche Dienste mit lässiger Selbstverständlichkeit anböte. Die USA sind uns da weit voraus, und deshalb fliegen bis jetzt nur Amerikaner so komfortabel.

Die Brücke von Messina

Auch Sizilien soll nun bald per Zug und per Auto direkt zu erreichen sein. Das italienische Ministerium für öffentliche Bauvorhaben plant den Bau einer Hängebrücke vom Kontinent auf die Insel. Das Projekt „mit den größten Chancen“ sieht zwei fünfzehn Meter voneinander entfernte Fahrbahnen von drei, vielleicht auch sechs Kilometer Länge, je nach Verlauf der Brücke von Punta Pezzo nach Ganzirri oder von S. Giovanni nach Ganzirri, vor. Beide Fahrbahnen sollen eine Autostraße und Eisenbahnschienen in einer Richtung haben, siebzig Meter über dem Meeresspiegel, so daß der Schiffsverkehr nicht gestört wird. Die Höchstgeschwindigkeit für alle Fahrzeuge: fünfzig Stundenkilometer. Kostenpunkt des Projekts: 120 Milliarden Lire.

Das Jordanbad wird moderner

Die Kneipp-Kuranstalt in Biberach an der Riß, das Jordanbad, die älteste und erste ärztlich geleitete Kneipp-Kuranstalt in Deutschland, wird modernisiert. Sie verfügt jetzt über drei große Häuser mit etwa 200 Betten und ein Badehaus. Biberach, ehemals Reichsstadt, ist kürzlich zur „Großen Kreisstadt“ erklärt worden.

Wiesbaden