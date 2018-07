DUISBURG (Deutsche Oper am Rhein):

„Fidelio“ von Beethoven

Die Rheinoper eröffnete die Saison mit einer Inszenierung des „Fidelio“, für die der frühere Burgtheaterdirektor Adolf Rott verantwortlich war. Rott ist jetzt Chefregisseur der ‚Oper in Düsseldorf und Duisburg. Nach dem Bericht der „Neuen Rhein-Zeitung“ sollte „das deutsche Problem Nr. 1 als Zutat zum gewaltigen Freiheitsdrama Beethovens die Herzen noch besonders aufrütteln: Quer über die reliefartig angelegte Bühne lief die Berliner Mauer“. Auch am Ende ist die Bastei vor dem Schlosse „nicht der vom Textbuch geforderte Schauplatz, sondern die durch Idealismus zerbrochene Mauer“ (Ausstattung: Robert Kautsky). „Marzelline bügelt nicht Wäsche, sondern säumt die Königsfahne, die der Vater Rocco später aufzieht.“ Musikalisch wurde die Premiere von Georg Ludwig Jochum, dem Duisburger Generalmusikdirektor, geleitet. Er „konnte mangelnde Opernerfahrung, wenigstens bis zur Pause, nicht verbergen“. In den Hauptpartien: Arturo Sergi (Florestan) und Hilde Zadek (Leonore).

FRANKFURT/MAIN (Kleines Haus):

„Alle meine Söhne“ von Arthur Miller

14 Jahre nach seinem Erscheinen wurde Millers Zeitstück von der Schuld eines betrügerischen Kriegsmateriallieferanten und der Anklage seiner Söhne durch eine Neuinszenierung von Gert Omar Leutner auf überzeitliche Wirksamkeit überprüft. Die Schlüssigkeit wurde allerdings dadurch eingeschränkt, daß Leutners „Inszenierung einen Vater und keine Söhne hatte... So gehört die Aufführung in erster Linie Albert Hoerrmann und Anita Mey, die seine Frau spielte. Die jüngere Generation hat es schwer, obwohl das Stück in ihrem Namen geschrieben ist... Den Vater versteht man, die Söhne nicht“ („Abendpost“). Enthusiastischer Applaus ging über das Maß des üblichen Premierenbeifalls hinaus. Jac

MÜNCHEN (Theater an der Leopoldstraße):