Die Adresse schon klingt symbolisch, verpflichtend: Clay-Allee. Hier residiert die Kommandospitze dessen, was man die „amerikanische Präsenz in Berlin“ zu nennen pflegt, die US-Stadtkommandantur also. Im marmornen Vestibül ist die Präsenz der Vereinigten Staaten gleich fünfzigfach dokumentiert: die Flaggen aller US-Bundesstaaten säumen die Eingangshalle des Hauptquartiers. An jede der fünfzig Flaggen sind dekorative Bänder geheftet, Erinnerung an vergangene Kriege und vergangene Siege- – auch sie symbolisch, verpflichtend. Stärke und Tradition einer Weltmacht stehen hinter dem amerikanischen Außenposten in Berlin; der Mut zur Entschlossenheit wächst daraus und die Kraft zum Durchhalten, freilich auch die vorsichtige Berechnung der Risiken.

Der Hausherr hat sein Dienstzimmer im ersten Stock, wo im Vorraum zwei Adjutanten hinter einer Barriere mächtiger Schreibtische sitzen, ein Leutnant und ein Major. Ab und zu tritt der Major an das Guckloch in der Tür des Generalbüros und späht, ob der Chef schon frei sei; ein paarmal öffnet er auch und legt General Albert Watson eine eilige Meldung auf den Tisch. Der Blick fällt auf den hölzernen Kasten auf dem Schreibtisch des Majors: Eingänge für General Watson. Die Versuchung zur Spekulation ist stark: Was mag der Kasten am Morgen enthalten haben?

Meldungen über den Zwischenfall am Vortag, bei dem ein Wagen der Potsdamer, US-Militärmission auf Zonengebiet von Sowjetsoldaten beschossen worden war, an einem Bahnübergang, den gerade ein mit Flugabwehrraketen beladener sowjetischer Militärzug passierte – der sechste innerhalb von zehn Tagen? Oder die letzten Ermittlungsergebnisse der US-Abwehr über die längs der Luftkorridore fest installierten Rampen für Luftabwehrraketen? Berichte über die Geheimmanöver zu beiden Seiten der Autobahn, an denen die Hälfte der 22 in der Zone stationierten Sowjetdivisionen und drei oder vier Volksarmeedivisionen teilnehmen? Interalliierte Korrespondenz über die Art, wie den Sowjets beizubringen sei, daß sie ihre Wache für das Ehrenmal im Tiergarten künftig wieder in Omnibussen statt in Panzerfahrzeugen transportieren? Oder der Artikel Joseph Alsops, worin dieser amerikanische Journalist – eine faszinierende Mischung aus Kassandra und Egon Erwin Kisch – Berlin „einen sehr kalten Herbst“ prophezeite?

„Der General läßt bitten“, sagt der Adjutant. Albert Watson II. erhebt sich hinter seinem Schreibtisch, eine untersetzte drahtige Figur, fünf breite Ordensspangen auf der Brust. Das eisgraue Haar, Streichholzlänge, kontrastiert seltsam mit den buschigen dunklen Brauen, unter denen helle blaue Augen funkeln. Kantig das Kinn, fest der Händedruck – der Mann ist West Point vom Scheitel bis zur Sohle. Nicht unempfindlich, aber hart, wenn es sein muß, ans Gehorchen wie ans Befehlen gewöhnt. Und dies also ist der Offizier, gegen den Westberliner Studenten nach dem Tode Peter Fechters wegen unterlassener Hilfeleistung Strafanzeige erstattet haben, der Mann, der damals – laut Time – dem Leutnant am Checkpoint Charlie sagte: „Leutnant, Sie haben Ihre Befehle. Bleiben Sie fest. Tun Sie nichts.“

Auch General Watson hatte seine Befehle. Er hielt sich daran, mußte sich daran halten, so verbittert auch die Berliner dagegen aufbegehrten. Aber er nimmt ihnen dies Aufbegehren nicht übel, er hat vielmehr eine klinische Erklärung dafür parat: „Es war einfach so, daß die Leute ihren Haß auf die Mauer irgendwo abladen mußten. Weil sie aber ihre aufwallenden Gefühle nicht gegen das wirkliche Objekt ihres Hasses, gegen die Urheber der Mauer, richten konnten, ließen sie sie an dem nächstgelegenen Objekt aus.“ Und Watson will keinesfalls glauben, daß die Grundlage des Vertrauens der Westberliner zur amerikanischen Schutzmacht ernsthaft erschüttert worden sei – dazu, so meint er, sind die Berliner viel zu vernünftig.

Leute, die den General aus der Nähe kennen, halten es für paradox, daß gerade ihm während der Fechter-Krise der Vorwurf der „Weichheit“ gemacht wurde. Er ist nämlich eher auf den „harten Kurs“ Clays eingeschworen – und er war es in der Tat ja auch, der im vergangenen Oktober den US-Panzern Order gab, an der Friedrichstraße aufzufahren. Aber seit Dezember 1961 liegt er an einer sehr kurzen Leine. Damals schränkte das Heidelberger US-Hauptquartier Watsons Vollmacht stark ein, kommunistischen Manövern nach eigenem Ermessen zu begegnen; seitdem muß er jegliche Truppenbewegung in Berlin vorher mit seinen Heidelberger Oberen absprechen. Und wo diplomatische Probleme aufgeworfen werden, ist ohnehin sein Stellvertreter Lightner tonangebend. Wie gesagt: Der General liegt an kurzer Leine. Er führt zwar das Kommando über 6500 amerikanische Soldaten und trägt den Titel Stadtkommandant, doch hat er mehr zu gehorchen als zu sagen.

Das Gehorchen ist dem 53jährigen in einer langen und verdienstvollen militärischen Laufbahn zur zweiten Natur geworden. Als Sohn eines Berufsoffiziers wuchs er sozusagen in der Kaserne auf, und es gab nie eine Frage, daß auch er Offizier werden würde. Die berühmte Kriegsakademie West Point entließ ihn 1930 mit dem Zeugnis „erledigt Aufträge prompt, gründlich und gut“. Bei der reitenden Artillerie begann er, dann wurde er Lehrer am Generalstabs-College. Hawai, Neu-Guinea, Philippinen, Okinawa waren im Zweiten Weltkrieg seine Stationen; Japan und Korea die Nachkriegsstationen. Ehe er 1958 in München die Artillerie der 24. Infanteriedivision übernahm und bald danach das Kommando der 3. Division, tat er noch im Pentagon als stellvertretender Stellvertreter des Heeresstabschefs und als Leiter der Personal- und Planungsabteilung Dienst. Damals fiel es ihm oft zu, die Budgetforderungen der Army vor den Verteidigungsausschüssen des Kongresses zu vertreten. Es konnte nicht ausbleiben, daß er sich bei diesem Geschäft in Geduld wie in Schlagfertigkeit zu wappnen lernte und sich auch ein gehöriges Maß diplomatischer Tugenden aneignete.