Frauen als „Erwerbstätige“: anerkannt, aber nicht jubelnd begrüßt – Wenn die Gesellschaft Prestige-Zensuren gibt

Von Rosemarie Winter

Niemand regt sich auf, wenn zarte Hände ein hartes Tagewerk vollbringen. Die Frau im Beruf ist eine Selbstverständlichkeit. Das kann man hören, wo immer von arbeitenden Frauen die Rede ist. Zu einem guten Teil ist unsere Wirtschaft auch nur deshalb lebensfähig, weil Frauen das Rad der Produktion kräftig mit drehen. Ganze Familien könnten nicht existieren, stünde die Frau nicht ihren Mann. Also, könnte man meinen, dürfte es der Frau im Beruf doch nicht schwerfallen, auch als „Berufstätige“ gesellschaftliches Prestige zu gewinnen?

Es gibt gründliche Untersuchungen namhafter in- und ausländischer Soziologen über die Einordnung der Männerberufe in die Werteskala unseres Alltagslebens. Frauenberufe werden dabei kaum erwähnt.

Die Soziologen Parsons in den Vereinigten Staaten und Karl Martin Bolte in der Bundesrepublik halben vor noch nicht langer Zeit festgestellt, daß sich das junge Mädchen, das heute einen Beruf wählt, in achtzig von hundert Fällen für eine Tätigkeit entscheidet, die dem Beruf eines späteren Ehemannes keine Konkurrenz macht. Die Wissenschaftler nennen diese Art von Beschäftigungen prestige-offene Berufe; sie glauben, daß diese Eigenschaft die Beliebtheit der Arbeiten in Büros aller Art, in Schulen und Laboratorien erklärt.

Gleichzeitig hat man verschiedentlich festgestellt, daß diese Bewertungen von Berufen keineswegs nur materiell begründet sind. Beispielsweise erfuhr der Psychologe C. Berg bei einer Umfrage unter 3000 Berufsschülern, daß der von ihnen am höchsten bewertete Beruf oft weder der am meisten erstrebte noch der am besten bezahlte war. Die jungen Leute setzten mit überwältigender Mehrheit noch im Vorjahre so unpopulär erscheinende Berufe wie Pfarrer, Lehrer oder selbst Polizeibeamte an die Spitze ihrer Werteskala. Und der Wissenschaftler erklärte diese Erscheinung mit dem Streben der jungen Leute nach Einfluß: Sie bewunderten die Tätigkeit, auf die am meisten gehört werde. So der Kommentar.

Auf jeden Fall zeigen solche Erscheinungen deutlich, daß die gesellschaftliche Wertung sehr viel mehr über die wahre Situation der Frau im Beruf aussagt als es mancherlei Statistiken vermögen. Denn das menschliche Zusammenleben besteht nach wie vor sehr wesentlich aus „Umweltbewertungen“, deren Kenntnisse oft einen Geheimschlüssel für ganz erstaunliche Konsequenzen darstellen.