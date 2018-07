R. B., Berlin, im September

Ohne viel Aufhebens davon zu machen, sind die sowjetischen Wachmannschaften für das Kriegerdenkmal im Tiergarten von Schützenpanzerwagen wieder in ungepanzerte Omnibusse umgestiegen. Sie folgten damit einer alliierten Aufforderung –, wie sie schon am 4. September den alliierten Wunsch erfüllt hatten, zur Fahrt nach Westberlin nicht mehr über die Friedrichstraße, sondern durch die Invalidenstraße zu kommen.

Damit ist der optische Eindruck korrigiert worden, daß die Sowjets versuchten, im freien Teil Berlins Fuß zu fassen und – sozusagen durch die Hintertür – einen Viermächtestatus für Westberlin einzuführen. Sowjetische Diplomaten unterstreichen jetzt, daß dieser Eindruck von Anfang an falsch gewesen sei. Die Regierung der UdSSR wolle ja den Besatzungsstatus von Westberlin überhaupt beenden; infolgedessen könne es niemals ihr Ziel sein, einen Viermächtestatus für Westberlin allein zu verwirklichen; die Fahrt der Wachablösung im Schützenpanzer habe daher auch keinem politischen Zweck gedient, sondern nur der Sicherheit der Soldaten, die Mitte August drei Tage lang den Steinwürfen aufgebrachter Berliner ausgesetzt waren.

Mag sein, daß die Sowjetdiplomaten recht haben. Es wäre in der Tat ein Widerspruch, wenn sie auf der einen Seite das Besatzungsregime liquidieren und es auf der anderen Seite unter eigener Beteiligung wieder aufleben lassen wollten. Ihr Rückzieher ist denn keineswegs nur die Folge einer festen westlichen Haltung – ebenso wenig wie das neuerliche Angebot einer Berlin-Pause. Als ob Dean Rusk wegen der amerikanischen Kongreß-Wahlen keine Zeit hätte, mit Dobrynin zu verhandeln! Die Sowjets dachten auch gar nicht daran, daß Rusk überbeschäftigt sein könnte. Sie vermuteten nur, Präsident Kennedy werde während des Wahlkampfes gewiß nicht die Zugeständnisse machen können, die sie nachher von ihm erwarten. Diese Vermutung freilich beruht auf einem Irrtum.

Der neuerliche Aufschub des Friedensvertrages und die zwei kleinen „Siege“ des Westens an der Mauer bringen nur taktisch eine Erleichterung. An der strategischen Lage ändern sie nichts. Es wäre denn auch unnütz, sie über Gebühr zu feiern. Sie schaffen im Augenblick Luft. Doch darf der Westen die so gewonnene Zeit nicht abermals verrinnen lassen, ohne sich auf die aufgeschobene, aber nicht aufgehobene Berlin-Krise vorzubereiten.