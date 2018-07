Inhalt Seite 1 — Auf dem Wege der Besserung Seite 2 Auf einer Seite lesen

R. N., Wien, im September

Der österreichische Bundeskanzler hat den Leiter des Wiener Institutes für Wirtschaftsforschung ersucht, einen neuen Bericht über Mittel und Wege der Bekämpfung des Geldwertschwundes zu erstellen. Dabei sollen nach den allgemeinen Empfehlungen des ersten Institutgutachtens vor allem die jüngsten Aktionen zur Preissenkung auf ihre Erfolge und die Einflüsse saisonaler Preisschwankungen auf die Kosten der Lebenshaltung berücksichtigt werden.

Maßgebliche Politiker, unter ihnen auch der Präsident des österreichischen Gewerkschaftsbundes Olah, haben empfohlen, das Stillhalteabkommen für Löhne und Preise über den September hinaus zu verlängern. Die Paritätische Preis- und Lohnkommission berichtet, daß ihre Empfehlungen fast ausnahmslos von den Sozialpartnern berücksichtigt werden; wichtige Industriebranchen haben ihre Preise gesenkt, und Regierung und Notenbank haben zoll-, liberalisierungs- und kreditpolitische Maßnahmen ergriffen, um die Lohn-Preis-Spirale zum Stillstand zu bringen. Es ist also keineswegs bei der Feststellung geblieben, über die der Österreicher angeblich nicht hinaus kann: „Da muß etwas geschehen.“ Es ist vieles und sehr Positives geschehen, und tatsächlich zeigt nach langer Zeit der Lebenshaltungskostenindex wieder sinkende Tendenz: man darf aufatmen.

Nicht als ob die Stabilisierung schon gesichert wäre. Doch es sind die ersten und kräftigen Schritte zu ihr hingemacht worden, und dies erlaubt die Hoffnung, daß trotz einiger noch nachhinkender Lohn- und Preisbewegungen die akute Gefahr für die Wirtschaft gebannt ist.

Besonders ermutigend ist es, daß diesesmal die einzelnen Aktionen der Regierung, Notenbank, überbetrieblichen Stellen, Spitzenverbände und einzelnen Unternehmungen gut aufeinander abgestimmt waren und einander sinnvoll ergänzen und fördern konnten. Die Zollherabsetzung wird ohne Zweifel den Importdruck auf das Preisniveau verstärken. Die Einengung des Kreditvolumens, die Eindämmung des Devisenstroms durch den Verzicht des Finanzministers auf eine Auslandsanleihe, die Auflegung einer Binnenemission wie auch die sinnvolle Anwendung von Instrumenten der Notenbank zur Abschöpfung der Liquidität und Sterilisierung der Einlagen bei den Kreditinstituten sind wohlerwogene Maßnahmen gewesen. Nimmt man noch hinzu, daß in den letzten Wochen – von der Zuckerindustrie abgesehen – in fast allen Branchen Lohnruhe eingetreten ist, so darf man tatsächlich von einer bemerkenswerten Besserung im Befinden des Patienten Wirtschaft sprechen.

Bis zur vollen Genesung wird der Weg freilich noch weit und dornenreich sein und ohne Opfer der Gesamtheit nicht zurückgelegt werden können. Nachdem die Notenbank zum drittenmal in diesem Jahr den Kreditplafond abgebaut und damit die Geldzuflüsse aus den ERP-Mitteln und den Rekordergebnissen des diesjährigen Aus-, länderfremdenverkehrs zum guten Teil neutralisiert hat, wird jetzt unendlich viel von der Gestaltung des nächsten Staatshaushaltes abhängen. Denn alle Maßnahmen zur Preisberuhigung und Kreditverknappung würden um ihren Sinn gebracht, wenn ein übermäßig aufgeblähtes Budget wieder Milliarden und Milliarden in den wirtschaftlichen Kreislauf pumpte.

Nun ist aber die Budgeterstellung nicht nur ein wirtschaftliches Problem. Sie greift weit über den Raum der Wirtschaft hinaus in die Gebiete des Sozialen und Politischen und ist daher kein Ergebnis reiner Wirtschaftsüberlegungen, sondern des politischen Kräfteparallelogramms, das durch rein ökonomische Imperative nur unzureichend mitbestimmt werden kann. Dies gilt um so mehr, als die Nationalratswahlen vor der Tür stehen ...