Von Martin Beheim-Schwarzbach

Das Wort „bestürzend“ ist ein albernes Modewort der Kritiker geworden, sie nennen alles mögliche bestürzend, was sie erstaunlich gut finden, und doch kommt mir diese Vokabel jetzt einmal in den Sinn und zur Hand, weil mir keine treffendere einfällt und ich bestürzt bin. Ich bin bestürzt darüber, daß wieder einmal ein Genie da war, ohne daß jemand – außer den engeren Angehörigen – davon wußte noch ahnte und nun, seit jetzt sieben Jahren, nicht mehr da und tot ist, mit einunddreißig Jahren gestorben, sang- und klanglos, und die so emsige Literatur und das händeringend nach Werken suchende Verlagswesen und der Buchmarkt haben nichts davon gewußt, was sie auch gar nicht konnten, denn „Nelly alias Dix“ hatte nicht die Absicht, in dieLiteratur einzutreten, sondern kritzelte, wenn ich es recht verstehe, ihre Skripte in Hefte hinein, widmete sie Mami oder einem Bruder oder auch „meinen Leuten“ und ließ es dabei bewenden.

Nun soll man mit dem Wort Genie natürlich vorsichtig umgehen und darf unter keinen Umständen etwas Vollendetes darunter verstehen, ja, etwas kann wüst und ungegoren und absonderlich sein und doch genial. Nelly Dix, die Tochter eines berühmten Vaters, die sich schon als Kind gern „Nelly alias Dix“ nannte, damit man nicht denken solle, sie poche auf den Namen, dürfte als Kind allerhand völlig Ungegorenes in ihre Kladden gekritzelt haben, wovon hier aber nicht die Rede sein soll; im Alter von einundzwanzig bis siebenundzwanzig Jahren schuf sie ein klares, dichtes, formal geschlossenes, ungeheuer intensives Werk, das alle Merkmale von Genialität in sich trägt und von dem hier die Rede ist –

Nelly Dix: „Der Herr ist über Land gefahren“, Erzählungen und Bilder nach dem Alten Testament; Schloendorn Verlag, München; 240 S., 20,80 DM.

Als ich in dem Nachlaß des im letzten Kriegsmonat verschollenen Felix Hartlaub eine Geschichte „Die Reise des Tobias“ las, ging mir auf, daß es einem jungen, genialen Dichter wohl ansteht, Stoffe aus der Schatzhöhle der Bibel, zumal des Alten Testamentes, auf seine Weise zu gestalten, je eigenwilliger desto beredter, und sich selber damit eine befindende Auseinandersetzung mit einem Übermaß von Traditionen zu liefern, wie sie das Buch der Bücher uns ja auferlegt; und daß ein solcher Dichter oder Erzähler, wenn er biblische Wendungen ganz anders sieht als üblich, damit nichts anderes tut, als es die großen mittelalterlichen Maler taten, wenn siemit den Szenen bildlich völlig anders verfuhren, als es historisch eigentlich denkbar war.

Nelly Dix schrieb eine Folge von Erzählungen um die alttestamentarischen Figuren Kain, Noah, David, Hiob, Jonas, Judith, Joseph und Salomo. Beim ersten Durchblättern stutzt man des öfteren und rümpft die Nase: Die allzu smarten Saloppheiten in der Redeweise der Patriarchen oder gar Gottes wollen einem als billig erscheinen, dergleichen ist ja noch und noch mit absolut negativem Resultat unternommen worden. Jedoch kommt man alsbald dahinter, daß es diesmal ästhetisch legitim zugeht innerhalb eines ungeheuer reichen Flusses, eines Kataraktes von Sprache und Bildern, Einfällen und Gesichten und einer Kühnheit und Souveränität in der Handhabung der Begebnisse, Szenerien und Details, einer Souveränität, die verblüfft, um nicht schon wieder bestürzt zu sagen, und die man mit freudigem Erstaunen bewundert. Hier ist eine unbändige Lust am Erzählen tätig, eine Vorstellungskraft, die auch bei entlegenen Bildern, ja sogar bei gelegentlichen Ungereimtheiten überzeugt; vor allem aber eine Kraft der Auseinandersetzung mit biblischen Begebenheiten, die den ungestümen, kindlichen Frager und Umwandler verrät.

Die junge Dichterin scheut sich nicht, die rachsüchtige Behandlung, die Joseph seinen Brüdern angedeihen läßt, in einem äußerst nüchternen, unsentimentalen Licht wiederzugeben, um nur ein Beispiel zu nennen, und sie macht aus der biblisch nur trocken gestreiften Begegnung König Salomos und der Königin von Saba, die sie als ein Einanderverfehlen beschreibt, eine Geschichte von köstlichem Tiefsinn und Wohllaut. Diese beiden zuletzt stehenden Erzählungen scheinen mir die reifsten. Alle miteinander braucht man nicht gleich formvollendet zu nennen, aber sie sind formal von großer Kraft und Eindringlichkeit, mit reichem, bildkräftigem Beiwerk geziert – eine glühende Hoffnung des deutschen Schrifttums... .. Und sie ist dahin.