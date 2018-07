Inhalt Seite 1 — Blick in Schluchten und Rokokogärten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Als ich von Köln aus über die alte Trierer Landstraße auf das Vorgebirge zusteuerte, fiel mir das Wort unseres Geologieprofessors ein, die Eifel sei „unseres Herrgotts geologischer Musterkoffer“. Kaum ein Mittelgebirge der Erde verfügt auf engem Raum über eine derartige Vielfalt der Gesteine und damit auch des landschaftlichen Ausdrucks. Rumpfgebirge aus devonischen Schiefern, darüber weite Lager von Muschelkalken, ebenmäßige Vulkankerne aus Basalt als höchste Erhebungen dieses Berglandes und jüngere Vulkantrichter mit erstarrten Lavaströmen, schließlich rote Sandsteintürme über grünen Wäldern, Tuffstein- und Traßbrüche im Laacher Seegebiet, Bimssand in mächtigen Schichten. Im Herzen der Vulkaneifel aber schlummern die rätselhaften Mare, kreisrunde wassergefüllte, dunkle Kratertrichter.

In Brühl, kurz hinter Köln, biegen wir am langgestreckten Markt in eine schmale Seitengasse ein, die zum ehemals kurfürstlichen Jagdschloß Augustusburg führt, eine der großen Sehenswürdigkeiten der Rheinlande. Durch den Rokokogarten, dessen Blumenbeete heraldischen Mustern gleichen, gelangen wir in das prachtvolle Treppenhaus des Barockbaumeisters Balthasar Neumann. Seine berühmte Akustik führte einst zur Gründung des Brühler Schloßquartetts. Hier muß man einmal einen Kammermusikabend mit Mozart, Haydn oder einem frühen Beethoven erleben.

Die Bundesstraße 265, die auf weiten Strecken einer alten römischen Heerstraße folgt, führt über das von Braunkohlengruben zerfressene Vorgebirge. An das römische „Tolbiacum“ erinnert neben der Umgehungsstraße von Zülpich eine weitläufige Badeanlage.

Wir sind hier bereits aus dem nach Trier flutenden Durchgangsverkehr heraus. In der zweiten, nach Süden und Westen sanft ansteigenden Ebene mit Bauerndörfern und fruchtbarem Ackerland werden Grubenfelder neu erschlossen. Wo das Gelände steiler wird und sich auftut zu einem canonartigen Tal, liegt am Rande der Schlucht auf schroffem, ziegelroten Sandsteinfels die alte Burg der Jülicher Grafen, die gewaltige Feste Nideggen. Manch mächtiger Mann lernte die Mauern ihrer finsteren Verliese als Gefangener kennen, Erzbischöfe, Fürsten und sogar ein deutscher König: Ludwig der Bayer. Jahrhundertelang galt diese Burg als uneinnehmbar – bis in neuerer Zeit Karl V. mit seinen Geschützen die starken Mauern brach. Auch im Zweiten Weltkrieg ist die Burg bei den Kämpfen im Hürtgenwald beschossen worden, aber heute sitzt man wieder gemütlich in der geschmackvollen Burggaststätte und genießt den unvergleichlich schönen Blick in das tiefe eingeschnittene Rurtal.

Eine Straße mit scharfen Kurven leitet Ton Nideggen in dieses Tal hinunter, vorbei an den Klettergärten der Kölner Alpinisten nach Heimbach. Dort steuere ich in eine Seitenstraße und fahre über die Rurbrücke zur Schwammenaueler Talsperre hinauf, einen gewaltigen Erddamm, hinter dem sich der See zusammen mit der alten Urfttalsperre um den breiten Gebirgsrücken des Kermeiers schlingt. Hier sollte man bei prachtvoller Aussicht mit dem Boot über die glitzernden, reinen Wasser fahren nach Rurberg oder Einruhr, wo der Stau endet. Man kann auch einen Kahn mieten und zum Baden hinausrudern.

Hinter den Ausläufern des Hohen Venns finde ich noch Monschau. Eine Talschlucht, von der jungen, rauschenden Rur tief eingeschnitten, scheint von den Häusern dieses Eifelstädtchens ganz erfüllt zu sein. Monschau genoß einst wegen seiner Tuche Weltruf, kostbare Gewebe, in die sich russische Zaren und türkische Sultane ebenso selbstverständlich kleideten wie deutsche Könige und Fürsten. Den Häusern sieht man es an, daß das Rokoko die Blütezeit war, als hier in den Tuchmacherbetrieben mehr als 6000 Menschen beschäftigt wurden; heute zählt die ganze Stadt kaum 3000 Einwohner. Ihr besonderer Stolz gilt dem „Roten Haus“, das einst von dem bergischen Pfarrerssohn Scheibler, dem Begründer der Monschauer Tuchindustrie, gebaut wurde.

Aus der Tiefe dieses Tales führt die Straße wieder auf das Hohe Venn hinauf. Die Gehöfte ducken sich im rauhen Wind unter tiefgezogenen Dächern und hinter hohen Wallhecken, in deren Grün niedrige Tore eingeschnitten sind. Der Schwermut dieser Landschaft kann sich auch der eilige Durchreisende kaum entziehen.