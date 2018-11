Noch zu keiner Zeit nach der Währungsreform waren die Umsätze auf den deutschen Aktienmärkten so niedrig wie in diesen Septemberwochen. Erstaunlich ist dabei, daß sich die Kurse im allgemeinen gut behaupten. Der Berufshandel scheint es aufgegeben zu haben, durch Baisse-Spekulationen wieder Bewegung in die Märkte zu bringen. Dank der konsequenten Marktpflege einiger Banken hat sich die Situation so stabilisiert, daß sich durch solche Manöver weder das in- noch das ausländische Publikum nervös machen läßt.

Die Baisse-Spekulation war offensichtlich über die ausgebliebene Reaktion auf die sowjetische Atombombendrohung (im Falle eines amerikanischen Angriffs auf Kuba) enttäuscht. Auch dadurch ließen sich die Weltbörsen nicht aus der Ruhe bringen. Nun fragt man sich, was denn "politisch" überhaupt noch passieren muß, um Angstverkäufe hervorzurufen? Die Aussichten für die Busse-Spekulation sind jedenfalls im Augenblick als sehr mäßig zu beurteilen. Hinzu kommt, daß man von Bankseite den Konsolidierungsprozeß in der Wirtschaft, der sich gegenwärtig vollzieht und der wohl auch noch im nächsten Jahr anhalten wird, nicht durch neue Kursstürze gestört sehen möchte, die dann erneut eine Prüfungswelle für Kreditsicherheiten zur Folge haben müßten.

Wenn nichts Außergewöhnliches, geschieht, sollten die deutschen Aktienmärkte ihre wiedergewonnene Stabilität aufrechterhalten können. Dennoch wäre eine Stagnation auf die Dauer unbefriedigend. Deshalb ist es verständlich, wenn man nach wirtschaftlichen Impulsen Ausschau hält, die Anlaß für eine durchgreifende Abwärtsbewegung werden können. Aus dieser Sicht darf die erwachte wirtschaftspolitische Tatkraft der Bundesregierung als positiv gewertet werden. Die Begrenzung des Etatzuwachses auf 3,4 Mrd. DM, die man als den Beginn einer "Politik der Sparsamkeit" bezeichnet, bringt allein natürlich noch keine Börsenwende. Denn immerhin sollen die Ausgaben des Bundes noch einmal beträchtlich ansteigen. Deshalb wäre es falsch, von einer Deflationspolitik zu sprechen: Richtiger wäre: Gezügelte Maßlosigkeit! Die von vielen gefürchtete Dämpfung des konjunkturellen Klimas kommt von einer anderen Seite, nämlich von den nachlassenden Investitionen. Angesichts der Kostensteigerungen bei weitgehend stabilen Preisen ist die Industrie gezwungen, ihre Investitionsprogramme zu überprüfen. Denn wie sollen diese künftig finanziert werden? Die Selbstfinanzierung ist durch den Druck auf die Gewinnmargen eingeengt, am Anleihemarkt wird Schlange gestanden und Kapitalerhöhungen sind angesichts der labilen Börsenverhältnisse ein großes Risiko. Welcher Kapitalgeber ist bereit, neues Geld zur Verfügung zu stellen, wenn er sehen muß, daß sich die Aussichten auf eine angemessene Rendite von Jahr zu Jahr verschlechtern?

Es besteht einige Hoffnung, daß auch in Bonn diese Gefahr erkannt worden ist. Der Bundeswirtschaftsminister soll bereits ein "Stabilisierungsprogramm" ausgearbeitet haben. Es muß die Industrie wieder zu erhöhten Investitionen anregen, andererseits aber dort dämpfen, wo noch eine Überkonjunktur besteht (auf dem Bausektor). Es muß aber auch sicherstellen, daß die Stabilisierung nicht durch neue Kostensteigerungen (Löhne und Gehälter) in Gefahr gebracht werden kann. Hier wird es mit Sicherheit zu Auseinandersetzungen mit den Gewerkschaften kommen. Aber die Ausgangsstellung der Bundesregierung ist nicht ungünstig. Sie kann unter dem Motto operieren: Die Kaufkraft der D-Mark muß erhalten bleiben!

Natürlich kann heute noch niemand beurteilen, ob die Bundesregierung so viel politische Kraft finden wird, um ein in vielen Einzelheiten sicherlich unpopuläres Programm durchsetzen zu können. Findet sie aber genügend Unterstützung, besonders bei den Sparern, die an der Werterhaltung ihrer Ersparnisse interessiert sein müßten, so läge hier der Ausgangspunkt für eine Börsengesundung. Bislang war die Börse jedoch nicht bereit, der neuen "Sparsamkeitspolitik" Vorschußlorbeeren zu zollen. Aber man ist befriedigt, daß die Bundesregierung der konjunkturellen Bedrohung nicht länger tatenlos zusehen will. Die Börse hat diese Misere kommen sehen und schon vor zwei Jahren begonnen, die Kurse darauf einzustellen. Sie wird sicherlich auch frühzeitig reagieren, wenn sie den Endpunkt der Kosteninflation sieht. Die jetzigen Bemühungen honoriert sie mit einem nahezu hundertprozentigen Verkaufsstopp. Mehr kann man wohl auch noch nicht erwarten.

Kurt Wendt