Für die Beurteilung und Bewertung der Einkaufszusammenschlüsse ist es wichtig, sich daran zu erinnern, daß ihr Entstehen weitgehend mit dem Übergang vom Nettopreissystem zum Bruttopreissystem zusammenfällt. Die etwa seit 1900 sich immer stärker ausbreitenden Bruttopreislisten der Hersteller schaffen in Verbindung mit einer Offenlegung der Rabattstaffel eine große Markttransparenz. Da nahezu alle Bruttopreissysteme außer mit Funktionsrabatten auch mit häufig stark ansteigenden Mengenrabattstaffeln versehen sind und diese jedermann bekannt sind, ist es für alle rationell einkaufenden Unternehmer sinnvoll, nach Wegen zu suchen, auf denen sie in den Genuß der höchsten Mengenrabatte gelangen können. Es ist nur folgerichtig, wenn sie sich in diesem Bemühen zusammentun, so daß sich die Aufträge summieren und in ihrer Gesamtheit gerade ausreichen, um die höchste Mengenrabattierung zu erreichen.

In dem Augenblick, in dem die Hersteller verstärkt von transparenten Bruttopreisen zu individuell ausgehandelten Nettopreisen übergehen, und dadurch den Markt weniger transparent gestalten, wird sich der Anreiz zu Einkaufszusammenschlüssen verringern. Es liegt also sehr wohl auch in der Hand der Produzenten, durch ihr eigenes Verhalten die sogenannte Nachfragemacht der Einkaufszusammenschlüsse zu entschärfen.

Da es in einer modernen arbeitsteiligen Wirtschaft ganz allgemein recht zweifelhaft ist, ob durch Syndizierung überhaupt echte Rationalisierungserfolge erzielt werden können, erscheint es voll, berechtigt, daß der Gesetzgeber für Syndikate die scharfen Bestimmungen des § 5 Abs. 3 in das Gesetz aufgenommen hat. Die vierjährigen Erfahrungen des Bundeskartellamtes deuten sogar in die Richtung, daß die negativen Wirkungen der Verkaufssyndikate die positiven Rationalisierungswirkungen übertreffen, so daß es (wenn man Rationalisierung als die Steigerung der gesamtwirtschaftlichen Ergiebigkeit über betriebswirtschaftliche Verbesserung des Verhältnisses von Kosten zu Leistung definiert), schwerfällt, den Syndikaten solche Rationalisierungserfolge zuzugestehen.

Die vorstehenden Überlegungen ermöglichen ohne Schwierigkeit die Folgerung, daß Normung, Typung, Spezialisierung und Syndizierung nicht nur durch Verträge, Beschlüsse und Empfehlungen als Kollektivmaßnahmen realisiert werden können, sondern daß die gleichen Wirkungen auch durch Unternehmenszusammenschlüsse (i. S. von § 23 GWB) erzielbar sind, ohne daß es dann noch besonderer Vereinbarungen bedarf. Schließen sich zwei Unternehmen, die bisher den Markt zusammen mit zehn Typen eines bestimmten Produktes allein versorgten, zu einem Unternehmen zusammen, dann ist es ihnen ein leichtes, das Produktionsprogramm nach dem Zusammenschluß auf weniger Produkttypen zu beschränken, weil sie sich dies als dann marktbeherrschendes Unternehmen in der Regel ohne nennenswerte Nachteile leisten können.

Schließen sich die bereits erwähnten Unternehmen X und Y zusammen, dann ist es ihnen nach dem Zusammenschluß ohne Schwierigkeiten möglich, die Produktion so auf die Betriebe aufzuteilen, daß in dem Betrieb von X die Produkte a und b und im Betrieb von Y die Produkte c und d hergestellt werden.

Die mögliche Rationalisierung durch Syndizierung ist beim Unternehmenszusammenschluß automatisch gegeben. Auch das Problem der mit der Syndizierung regelmäßig verbundenen Preisabreden ist lautlos gelöst.

Da das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen Zusammenschlüssen keinerlei Riegel vorschiebt, sondern nur die mißbräuchliche Ausnutzung marktbeherrschender Stellungen verfolgt, ist somit zunächst festzustellen, daß Rationalisierung, die durch Unternehmenszusammenschlüsse verwirklicht werden soll, vom Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen weder be- noch verhindert werden können, und zwar selbst dann nicht, wenn durch den Zusammenschluß marktbeherrschende Positionen entstehen, bei denen es sehr fraglich sein kann, ob der Verbraucher in den Genuß wenigstens eines Teiles der Rationalisierungsvorteile gelangt.