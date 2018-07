Inhalt Seite 1 — Dividenden – gestern und morgen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Dividendenjahr 1961 ist besser ausgefallen als vielfach erwartet worden war. Allerdings hat es wenige positive, aber doch einige recht negative Überraschungen gegeben. Dennoch wird man nicht behaupten können, daß die Dividendenentwicklung des Geschäftsjahres 1961 die kräftige Baisse-Bewegung auf den deutschen Aktienmärkten ausgelöst hat. Für die Aktienbewertung spielt die Dividende zwar eine große Rolle, entscheidender ist jedoch die Gesamtertragskraft eines Unternehmens. Und hier ist die Bilanz nicht mehr so günstig ausgefallen wie im Rekordjahr 1960. Andererseits ist das Bild auch nicht so katastrophal, wie oft angenommen wird.

Von 1120 Aktiengesellschaften, deren Gewinnverteilungsvorschläge bzw. Dividendenbeschlüsse bis Ende Juni 1961 bekannt waren, beträgt die vom Statistischen Bundesamt errechnete Durchschnittsdividende für das Geschäftsjahr 1961 genau 12,6%. (1960: 12,5%, 1959: 11,4 %). Die Dividendenkurve hat sich weiter abgeflacht. Das braucht nicht zu beunruhigen, denn im allgemeinen werden von den großen Unternehmen, deren Aktien sich im Besitz breiter Anlegerkreise befinden, Dividendensätze gezahlt, die durchaus als „angemessen“ gelten können. Jedenfalls von der Optik her. Eine ins einzelne gehende Prüfung wird vielleicht hier und dort zu anderen Ergebnissen kommen. Ich gebe jedoch den Gesellschaften recht, die in dieser Zeit harter, sozialer Auseinandersetzungen durch optisch hohe Dividendensätze keinen neuen Zündstoff schaffen wollen.

Mit Dividendensenkungen großen Ausmaßes war an der Börse für das Geschäftsjahr 1961 noch nicht gerechnet worden. Von den 1120 Gesellschaften, die bereits oben erwähnt worden sind, haben aber immerhin 163 die Dividendenzahlung gekürzt. Für 1962 werden wir uns wohl auf eine noch größere Zahl einstellen müssen. Ich sagte Ihnen, daß bereits die Dividendenentwicklung des Geschäftsjahres 1961 nicht mehr unbedingt mit der Ertragsentwicklung übereinstimmte. Viele Gesellschaften haben trotz rückläufiger Erträge ihre alten Sätze aufrechterhalten. Sie schränkten ihre Selbstfinanzierung zugunsten der Gewinnausschüttungen ein, einige zogen sogar stille oder offene Reserven heran, andere mobilisierten außerbetriebliche Gewinne, um die alten Sätze beibehalten zu können.

Für die Dividendensituation des Geschäftsjahres 1962 ist die konjunkturelle Lage im kommenden Frühjahr von ausschlaggebender Bedeutung. Zeichnet sich dann eine Stabilität in der Ertragslage ab, so kann es als sicher gelten, daß noch einmal eine große Zahl von Gesellschaften bereit sein wird, durch Mobilisierung von Reserven oder durch eine weitere Kürzung des Selbstfinanzierungsanteils ihre Dividenden unverändert beizubehalten. Besteht der Druck auf die Unternehmensgewinne (in der Hauptsache durch höhere Löhne) aber auch dann noch fort und müssen die Verwaltungen deshalb 1963 mit einer weiter schwindenden Rentabilität rechnen, so wird es mit Sicherheit zahlreiche Dividendenreduzierungen geben.

Wer die Lage illusionslos betrachtet, sollte sich nicht von der Meinung beeinflussen lassen, daß es Dividendensenkungen nur in Industriezweigen geben wird, die schon seit längerer Zeit auf der Schattenseite der Konjunktur liegen. Es gibt doch zu denken, daß für 1961 zahlreiche Unternehmen die Dividende, herabgesetzt haben, die noch zu Beginn des Jahres als besonders ertragskräftig gegolten haben – und alles taten, um diesen guten Eindruck wachzuhalten.

Natürlich stellt sich bei überraschenden Dividendenherabsetzungen immer die Frage, ob es notwendig war, die Aktionäre so abrupt vor vollendete Tatsachen zu stellen. Forscht man nämlich etwas tiefer, so trifft man meist auf Fakten, die man fairerweise den Aktionären hätte schon früher mitteilen können oder müssen. Warum man es nicht tat? Nun, dafür gibt es viele Gründe. Oftmals hoffte man sicherlich auf eine rasche Überwindung der bestehenden Schwierigkeiten. Niemand teilt gern der Öffentlichkeit mit, daß es bei ihm nicht alles so steht, wie er es sich gedacht hatte. Ein Argument, das sich nicht ohne weiteres von der Hand weisen läßt. Vielfach sind die Verwaltungen aber auch der Meinung, es genüge, wenn sie den Großaktionär von der Misere benachrichtigen; die „kleinen“ Aktionäre hätten auf die Geschäftspolitik ja ohnehin keinen Einfluß. Hiergegen ist einiges zu sagen. Auch wenn der Gesetzgeber noch keine Zwischenunterrichtung der Aktionäre bindend vorschreibt, sollte die Verwaltung eines Unternehmens, dessen Aktien an der Börse gehandelt werden, wichtige Fakten, die sich im Verlaufe des Geschäftsjahres eingestellt haben, der Öffentlichkeit nicht verschweigen.

Aber noch schlimmer ist etwas anderes. Es wird Ihnen, meine verehrten Leser, vielleicht aufgefallen sein, daß in der Unternehmensberichterstattung neuerdings ein Anflug von Schönfärberei zu beobachten ist. Im Gegensatz zu früheren Jahren, wo hinsichtlich der tatsächlichen Gewinne eher tiefgestapelt wurde. Von einer Verwaltung müssen die Aktionäre verlangen, daß die Fakten objektiv dargestellt werden. Wenn man aber im Laufe des Geschäftsjahres nur deshalb Optimismus ausstrahlt, um zu möglichst hohen Ausgabekursen Kapitalerhöhungen durchführen zu können, dann wird die Sache mehr als bedenklich. Ich verstehe die Banken nicht, die mit ihren guten Namen soldie Manipulationen decken! Ein Unternehmen, das eine Kapitalerhöhung durchführt, danach aber – ohne es vor der Kapitalerhöhung anzukündigen – die Dividende senkt, sollte für den soliden Kapitalanleger ein für allemal, „gestorben“ sein.