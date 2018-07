Die Frau gehört nicht nur ins Haus – Ehe bringt Ansehen

Von Gabriele Strecker

Prozentzahlen hin, Prozentzahlen her – die weibliche Erwerbstätigkeit ist groß. Indessen: Wie lange sie jedoch im einzelnen Fall dauert, wird nie gefragt. Sie währt zumeist nur kurze Zeit, vielleicht einige Jahre, und dann wiederum wird sie oft unterbrochen. Es ist selten, daß die Frau sich ihrem Beruf „lebenslänglich“ verschreibt. Die Amerikanerin zum Beispiel ergreift ihren Beruf durchschnittlich mit 18 Jahren und später wieder, wenn sie fünfzig ist. Die deutsche Frau hingegen findet, wenn sie erst einmal aufgehört hat, den Weg sehr viel seltener zurück.

Im Augenblick wird der temporäre Charakter der Frauenarbeit noch verschleiert durch die geschichtliche Ausnahmesitutation, bedingt durch den Frauenüberschuß bei den 30 bis 65jährigen. Deshalb darf die große Zahl der Vierzig- bis Fünfzigjährigen, für die der Beruf Lebensinhalt ist, natürlich nicht übersehen werden; man sollte in ihrem Fall von berufstätigen Frauen sprechen und sie von den erwerbstätigen scheiden.

Erwerbstätigkeit – gleichgültig ob von der ledigen oder verheirateten Frau ausgeübt, von der angelernten Arbeiterin oder der zeitweilig praktizierenden Ärztin – trägt den Stempel des Provisorischen, des Bindungslosen: Die Frau bestimmt den Zeitpunkt ihrer Arbeit selbst. Auch Halbtagsarbeit sollte dazu gerechnet werden. Beruf hingegen ist für die Frau doch wohl die dauernde Bindung an eine freigewählte, den Neigungen und Fähigkeiten entsprechende Lebensaufgabe; nur sehr wenige Frauen sind in diese Kategorie einzuordnen, die Vorarbeiterin oder die langgediente Verkäuferin dabei nicht minder als die Lehrerin oder die Anwältin.

Diese Scheidung gilt für den Mann sicherlich nicht in solchem Umfang: Er weiß, daß er zwar den Job, nicht aber das Arbeiten aufgeben kann, während die Frau, die junge oder überhaupt die verheiratete Frau, immer noch die Sicherheit der Ehe hat. Der Beruf erfordert die ganze Person. Die weibliche Erwerbstätigkeit läßt hingegen immer ein Hintertürchen offen: Nach drei Jahren Ehe arbeiten durchschnittlich nur noch sieben von hundert Frauen. Im ganzen tun sie das durchschnittlich zehn bis zwölf Jahre lang. Wir verwechseln leider oft die Minderheit der Frauen, die ihren Beruf dauernd ausüben, mit der wechselnden Schar derjenigen, die nur zeitweilig berufstätig sind. Die Büros sind zwar immer mit Frauen besetzt – aber mit immer anderen. Aus diesem Grunde halte ich die doppelte Belastung der Frau durch Beruf und Haushalt gar nicht für so problematisch, obwohl ich natürlich die gesundheitlichen Folgen, die dabei auftreten können – Professor Heinz Kirchhoff wies vor einem Jahr in der ZEIT nachdrücklich darauf hin – nicht unterschätze.

Es gibt keine Statistik darüber, wann sich die Frau aus der Arbeitswelt zurückzieht. Im Mai wurden aufschlußreiche Zahlen über den Krankenstand der Industriearbeiterinnen veröffentlicht. Er ist um etwa vierzig Prozent höher als der der Männer, und er ergibt sich nicht aus der Dauer der Krankheit, sondern aus der Häufigkeit. Weibliche Angestellte sind öfter, aber jeweils nur kürzere Zeit krank als Arbeiterinnen. Das heißt doch unter anderm auch: In der Krankheitshäufigkeit drückt sich aus, wie stark die Bindung an den „Beruf“ ist, wie niedrig er sozial rangiert. Und in der Industrie erkennt man die Bindungslosigkeit in der größeren Fluktuation, dem geringeren Willen der Frauen, Aufstiegschancen wahrzunehmen. Wirtschaftliche Gründe spielen für die Arbeit nicht allein eine Rolle. Schon der Soziologe Paul Felix Lazarsfeld hat in seiner Untersuchung über die „Arbeitslosen von Marienthal“ während der großen Depression immer wieder bei den arbeitslosen Frauen den Drang nach kameradschaftlichem Kontakt, nach dem Entfliehen aus dem „Einerlei des Haushalts“ notiert. Es ist heute nicht anders.