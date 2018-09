SED organisiert die Kartoffel-Schlacht

H. L., Berlin

Abend für Abend wird im Zonenfernsehen das Ernte-Barometer vorgeführt. An seinen Skalen läßt sich ablesen, wieviel Prozent der Getreidefelder in der Zone gemäht und geräumt sind. Mittlerweile ist der Zeiger bis nahe an die 100-Prozent-Grenze emporgeklettert: Bis auf einige tausend Hektar ist die Getreideernte abgeschlossen – wegen der ungünstigen Witterung mit einigen Wochen Verspätung. Die LPG-Bauern schafften die Arbeit freilich nicht allein. Aus Betrieben und Verwaltungen wurden Zehntausende von Erntehelfern aufs Land kommandiert, an den Wochenenden wurden die „Ernteschlachten“ sogar mit einem Massenaufgebot von annähernd 250 000 zusätzlichen Arbeitskräften geschlagen.

Das Getreide liegt inzwischen größtenteils in den Scheunen oder – ausgedroschen – schon in den staatlichen Sammellagern, aber schon hat die SED die neuen Parolen ausgegeben: „Keine Erntepause“ und „Kartoffeln und Zuckerrüben brauchen jede Hand.“

Das Zauberwort, mit dem Pankows Agrarexperten eine Wiederholung des Fiaskos von 1961 verhüten wollen, heißt Kontrolle.

Schlechthin – alles soll kontrolliert werden: Ob sämtliche Maschinen im Mehrschichtsystem ausgelastet sind „vom ersten Tag der Kartoffelernte an, von Sonnenaufgang bis zum Dunkelwerden“, ob die Dorfbevölkerung vom Schulkind bis zum Rentner mithilft, ob genügend Transportmittel bereitgestellt und ausgenutzt sind, ob die Helfer aus der Stadt auch wirklich zu den „Ernteschwerpunkten“ dirigiert werden, und vor allem, ob der Grundsatz „Ausfuhr geht vor Eigenversorgung“ beachtet wird.

„Keine Kiepe Kartoffeln darf verlorengehen“, doziert die Partei. Vor die Auslieferung an die Verbraucher aber hat die SED die Kontrollen – und die Erntehilfe gestellt. Beide Themen werden in diesen Tagen von der Presse, dem Rundfunk und dem Fernsehen dutzendfach variiert. Daß die Aufrufe zur Mithilfe trotz allem nicht etwa nur auf begeisterte Bereitschaft stoßen, bewies unlängst „Neues Deutschland“, als es die Frage beantwortete, „ob es denn wirklich notwendig sei, immer wieder Erntehilfe zu leisten? Im Kapitalismus hätten das doch die Bauern auch allein geschafft“. „Das ist nicht wahr“, schrieb das Zentralorgan der SED, „die deutschen Imperialisten hatten die Armut der früher von Großgrundbesitzern ausgebeuteten polnischen Landarbeiter ausgenutzt und in der Saison die sogenannten polnischen Schnitter für Pfennige arbeiten lassen. Sie hatten Kriegsgefangene zur Zwangsarbeit auf dem Lande verpflichtet. Das Landjahr und der Arbeitsdienst brachten den Gutsbesitzern billige Arbeitskräfte...

In Westdeutschland beuten die Gutsbesitzer heute noch aus den ärmsten Ländern Europas, aus Italien, Spanien und Belgien, billige Saisonarbeiter aus. Dieser Weg der Ausbeutung ist uns fremd. Wir bringen die Kartoffeln mit Hilfe des ganzen Volkes ein.“