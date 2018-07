Von Sybil Gräfin Schönfeldt

Hühnchen schmecken ausgezeichnet. Sie sind preiswert und hervorragend für gesunde Ernährung geeignet: Weißes Fleisch, mageres Fleisch – das ist es, was wir essen sollen.

Nicht bei allen Lebensmitteln hat es die geplagte Hausfrau so leicht, sich zum Nutzen des Etats und der Gesundheit zu entscheiden. Zu oft ist das Billige so ungesund, daß es den Experten schaudert. Wenn sie entschlossen ist, die allseitige Ermahnung zur „gesunden“ Küche zu beherzigen, wird ihr auch das Leichte wieder schwer gemacht.

Sie hat sich also an die Hühnchen gewohnt; der Geflügelkonsum in der Bundesrepublik ist ja laut Statistik in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Aber dieser schlichte Beweis für die Vernunft der Hausfrau wird nun – gegen ihre Interessen? – von anderen ausgenutzt. Die Hausfrau soll noch „geflügelbewußter“ werden: Erschrocken und zugleich beglückt hat das amerikanische Poultry and Egg National Board festgestellt, daß der Truthahn bei uns nur zu Weihnachten und auf nur wenigen Tischen zu finden ist. Wie also kann man die Kauflust auf die mageren und deshalb wunderbar gesunden US-Turkeys schüren?

„Geflügel ist Geflügel“, meinten sorglos unsere Landwirtschaftsexperten, „am besten schmeckt es, wenn es billig ist, ob Huhn ob Truthahn. Natürlich muß eines so zart wie das andere sein.“ Sie vertrauen darauf, daß Geflügel sich bereits zum Markenartikel mit stereotyper Qualität entwickelt hat. Emsige Hofhühner mit „Trommelstöcken“, die vom Scharren zäh geworden sind, können da nicht konkurrieren. „So etwas wird auch gar nicht exportiert!“ versichern die Amerikaner. „Dafür sorgt allein schon die staatliche Kontrolle. Nur first quality darf amerikanischen Lebensstandard und amerikanisches Eßniveau repräsentieren.“

Genauso halten es die Dänen mit dem Käse: Die erste Sorte geht ins Ausland; die anderen, geringeren Qualitäten werden daheim verzehrt. Die Briten sollen es mit dem Gin (oder war es Marmelade?) ähnlich machen: Die guten Sorten ins Export-Töpfchen, die schlechten ins nationale Kröpfchen.

Eine faszinierende Vorstellung: Überall kaut jeder fürs internationale wirtschaftliche Ansehen des Vaterlandes die eigenen zähen Hühner, den eigenen trockenen Käse, schluckt tapfer und patriotisch das blasse inländische Bier und die gestreckten Gelees und labt sich, wenn ihm zwischendurch nach Leckerem gelüstet, an ausländischer erster Qualität.