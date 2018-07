Inhalt Seite 1 — In Düsseldorf sterben die aiten Gafés Seite 2 Auf einer Seite lesen

Düsseldorf

üsseldorfs Caféhausmöbel drücken auf die Preise: Vor wenigen Tagen wurden auf der Königsallee rund sechzig Tische zu je zehn Mark angeboten. Die dazu passenden Stühle wurden pro Stück zu acht Mark verschleudert. Garderobenständer, Gummibäume, Zierpflanzen, Goldfische, Kuchentresen, eine Backstubeneinrichtung, Lampen, Treteimer, ein Kamin – die komplette Einrichtung des vornehmen Terrassencafés Mitten auf der „Kö“ kam unter den Hammer und wurde stückweise davongetragen. Als das Prunkstück des Cafés – die Bronzeplastik einer Flötenspielerin im Evakostüm – für 5600 Mark einen Käufer fand, seufzten Düsseldorfs Caféhausfreunde: „Die Gastlichkeit auf der Königsallee stirbt aus.“

Doch nicht nur auf der „Kö“ verschwinden die gepflegten Cafés. Auch Café Bestgen auf der Friedrichstraße und die Café-Konditorei Kürten auf der Königstraße machen den Laden zu. Kenner der Branche prophezeien düster: „Das Caféhaussterben ist noch nicht zu Ende.“

Angefangen hatte es vor drei Jahren, als das Terrassencafé Weitz auf der Königsallee den Auktionator bestellt und seine Räume für 18 000 Mark Monatsmiete an den Woolworth-Konzern vermietet hatte. Das billige Kaufhaus auf dem eleganten Boulevard empfinden zwar viele Düsseldorfer als Schandfleck, aber, so meint der Cafétier Willy Bestgen: „Nur ein Kaufhaus setzt so viel um, daß es monatlich 18 000 Mark netto nur für die Miete auf den Tisch legen kann.“

Der Cafebesitzer im Ruhestand saß vor den Resten seiner Einrichtung im Büroraum und arbeitete an der Rechenmaschine. Bis Ende August hat er 34 Leute beschäftigt, Platz für 170 Gäste gehabt und jeden Mittag 220 Essen ausgegeben. „Am Umsatz hat es nicht gelegen“, meinte er. „Der Laden ist gut gelaufen.“ Aber dann begann er zu schimpfen. „Der endlose Ärger mit dem Personal, die miserable Arbeitsmoral – das nimmt einem die Lust am Geschäft. Einer, der reell seinen Dienst tut, den gibt es in unserem Gewerbe nicht mehr.“ Er schimpft auf die Putzfrauen, auf die er allzu oft vergeblich wartete. „Meine Frau mußte sich morgens selbst an den Bohnerbesen stellen.“ Er stöhnt über die Hilfskräfte, die nur unter der Bedingung arbeiten kamen: Keine Meldung an die Steuerbehörde. „Den Ärger hatte ich satt. Das habe ich gar nicht nötig.“

Mit ähnlichen Unlustgefühlen liquidierte der Besitzer des Café Kürten auf der Königstraße nach vierunddreißig Jahre währendem Dienst am Gast seinen Betrieb. Und er macht keinen Hehl daraus, daß er auch sein zweites Geschäft auf der Schadowstraße lieber heute als morgen verkaufen würde. „Es macht keinen Spaß mehr“, seufzt er und zählt auf, was das Personal verdient: Die Putzfrau 600 Mark, die Kontrolldame an der Kasse 800 Mark, der Küchenchef 1000 Mark und sein Konditormeister 1500 Mark. Insgesamt hat er in diesem Café für 500 Sitzplätze 45 Angestellte. „Das sind doch ungesunde Verhältnisse!“

Auch die Getränkesteuer, die die Stadt Düsseldorf von einer Tasse Kaffee fordert, macht den Cafetiers Sorgen. Immerhin kassiert die Steuerbehörde davon ebensoviel wie der Bedienung für den Service zusteht. „Diese Steuer war mal eine Brünningsche Notverordnung aus dem Jahr 1930. Und da hängen sie heute noch dran“, klagt der Besitzer des Café Kürten.