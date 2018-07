Inhalt Seite 1 — Kein Held und auch kein Herr Niemand Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Günter Blöcker

Die Auguren schütteln sorgenvoll die Köpfe. Eine flaue Buchsaison stehe bevor. Der Roman, von dem man sich am meisten versprach, sei, so heißt es, nicht rechtzeitig fertig geworden – trotz gerungener Verlegerhände. Termine, Markt, Messe, Herbstprogramm und Wintergeschäft – sollte es wirklich noch Autoren geben, die der Heiligkeit solcher Donnerworte nicht achten? Die dreist genug sind, die Literatur gegen die Hetzpeitsche des Betriebs zu verteidigen, und hartnäckig darauf bestehen, daß es neben so vielem Gemachten auch getrost noch etwas Gewachsenes geben sollte?

Kaum glaublich. Doch wenn es so wäre, sollte dergleichen marktwidrige Aufsässigkeit eher ein Grund zur Freude als zur Verzweiflung sein. Und selbst wenn das Schlimmste eintritt, wenn diesmal die Haupttreffer und fulminanten Entdeckungen ausbleiben sollten – wäre das nicht ein Fingerzeig, den prüfenden Blick nachdrücklicher als sonst auf jene mittleren Ränge literarischen Strebens und Vermögens zu richten, wo das Brot gebacken wird? Keine Literatur kann allein von ihren Höhepunkten leben. Permanente Himmelsstürmerei ist lächerlich und langweilig, und die vermeintliche Verpflichtung, unentwegt umwerfend originell zu sein, führt schnurgerade in ein Vakuum. Zwischen Genie und Genie-Attitüde steht das Talent, das für den Bestand sorgt und das Errungene befestigt. Von ihm hängt mehr ab, als unsere auf das Exorbitante gerichtete Ungeduld gemeinhin wahrhaben möchte.

Unter solchen Aspekten kann es kaum zweifelhaft sein, welcher Platz dem hier anzuzeigenden Roman zukommt –

Martin Gregor-Dellin: „Der Kandelaber“, Roman; Walter-Verlag, Olten/Freiburg; 260 S., 14,80 DM.

Dieses Buch – es stammt aus der Feder eines 36jährigen, der bis zum Jahr 1958 in der Zone lebte – setzt fort, was Uwe Johnson mit seinen beiden Romanen begonnen hat, nämlich eine Literatur, die sich der würgenden Tatsache des zweigeteilten Vaterlandes bewußt ist und aus diesem Faktum ihre Verpflichtung empfängt. Doch damit und mit einigen technischen Details, die den neuen Autor als einen sowohl aufmerksamen als auch kritischen Leser Uwe Johnsons ausweisen, endet die Übereinstimmung auch schon. Bereits mit den ersten Sätzen seines Romans gibt sich Martin Gregor-Dellin als ein Erzähler von durchaus eigener Physiognomie zu erkennen. Kein „Riese im Nebel“, sondern eher ein Mann von zarter, aber bestimmter Kontur. Kein Dichter der Mehrdeutigkeit und des Infragestellens, aber auch kein rabiater Festnagelungskünstler, sondern ein Beobachter und Psycholog, der noch nicht die Hoffnung aufgegeben hat, Sachverhalte, und zwar auch innermenschliche Sachverhalte, mit Worten exakt wiedergeben zu können.

Gregor-Dellins Roman (es ist übrigens nicht sein erster) beginnt mit einem anonymen Brief und endet mit einer Verhaftung. Dazwischen liegt die Misere des Zonenalltags, dargestellt an einem Angehörigen der Intelligenz, einem Studienrat, der schon unter Hitler gelitten hatte. Dieser Mann – Blumentritt mit Namen – ist weder ein Held noch der nun schon traditionelle Herr Niemand der modernen Literatur. Er ist gehobener Durchschnitt, ein Mann des liberalen Bürgertums, der weder mit den Mächten paktiert noch zum Kampf gegen sie antritt, sondern in die Fiktion der inneren Integrität ausweicht. Einer, der hinter der Maske der Loyalität leidet und verdorrt. Wir erleben in ihm – und das ist dem Autor hervorragend gelungen – das Austrocknen eines ganzen Standes, ja, einer gesellschaftlichen Schicht.