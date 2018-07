Von Wolf Jobst Siedler

„Und mich sollte nicht jammern Ninives, solcher großen Stadt, in welcher sind mehr denn einhundertundzwanzigtausend Menschen, die nicht wissen Unterschied, was rechts ist und was links ist?“ Jona 4, 11

Seit einiger Zeit ist eine seltsame und ein wenig irritierende Erscheinung zu beobachten: das intellektuelle Deutschland diskutiert unaufhörlich. Man kann seine Zweifel haben, ob der Zustand unserer Gesellschaft zureichend beschrieben ist, wenn man den unverdrossen mit seinesgleichen disputierenden Romanverfasser und Gedichtemacher außer acht läßt. Darf man seinen Augen und Ohren trauen, ist das büchermachende Individuum durch ein besonderes Maß an Geselligkeit charakterisiert: Der Geistige tritt, seit einer Reihe von Jahren zumindest, nur noch in Rudeln auf.

Das Phänomen hat einen neuen Menschentyp zur Erscheinung gebracht – den Diskussionsteilnehmen. Man kann ihn, wie es seiner Natur gemäß ist, vor allem auf Kongressen und Tagungen wahrnehmen, doch haben die überlieferten Formen der institutionalisierten Redseligkeit seiner gesprächigen Natur nicht Genüge tun können; es würden, nach diesem Kriege, besondere Akademien eigens zu dem Zweck geschaffen, Menschen zur Bekanntgabe ihrer wechselseitigen Meinungen zusammenzuführen, wobei es weder die Teilnehmer dieser wunderlichen Veranstaltungen noch die einladenden Gremien sonderlich verdrießt, daß jedermann die vorgetragenen Gedankengänge schon vorher unzählige Male auf Rundfunkdiskussionen und Dichtertagungen in annähernd derselben Formulierung vernommen hat.

Dies scheint vielmehr geradezu zu den – Auswahlprinzipien zu gehören, weshalb denn Einladungen zu Streitgesprächen zumeist mit Hinweisen auf die Produktivität des Betreffenden anläßlich früherer Streitgespräche eröffnet werden: SDS-Vorsitzende und christliche Herbergsväter möchten vor allem bewährter Oppositionslust teilhaftig werden.

Ein-Mensch, um ein Beispiel zu geben, hat aus unernster Aufgebrachtheit über den Herdengeist der kulturellen Atmosphäre etwas Streitlustiges geschrieben, das aus dem Ärger über die honorarpflichtige Gesprächigkeit lebt. Er kann sich, für die nächsten sechs Monate, zur Ruhe setzen. Von nun an kommen ihm unablässig Einladungen ins Haus. Er soll. Rede und Antwort stehen für sein Ausder-Reihe-Scheren, er soll diskutieren über seine Abneigung gegen das Diskutieren.

Ein Sender lädt ihn, bei Ersatz aller Unkosten, zum Streitgespräch in das Abendstudio. Ein Dichterklub fordert ihn herrisch auf, sich schnellstens im unverputzten Literaturkeller bei feuchtkalten Temperaturen zu verantworten. Der Sozialistische Deutsche Studentenbund erbietet sich, ihn mitmundfertigen Gegnern zusammenzuführen. Eine Universität teilt ihm mit, daß sie mit Leuten aufwarten kann, die entgegengesetzter Meinung sind: Man soll sein Honorar selber festsetzen und vor aufnahmefreudiger Jugend miteinander schimpfen. Die Festwochenleitung einer deutschen Millionenstadt gibt kund, daß sie. im Besitze von sieben Streithähnen ist, die sich mit dem Menschen raufen wollen: Es werden Billetts ausgegeben zur Besichtigung des intellektuellen Renkontre.