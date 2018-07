Kartellgesetz und marktbeherrschende Zusammenschlüsse

Von Bernhard Griesbach

Jeder Unternehmer weiß, daß er bei wirksamem Wettbewerb ständig unter dem Zwang steht, ein Höchstmaß an Rationalisierung in seinen Betrieben durchzusetzen. Denn Rationalisierung bedeutet nichts anderes als eine Verbesserung des Verhältnisses von Kosten zur Leistung. Steht an Unternehmen im Wettbewerb, dann muß es, im nicht zum submarginalen Betrieb zu werden, ständig danach streben, eine bestimmte Leistung mit einem Minimum an Kosten zu erstellen oder mit bestimmten Kosten ein Maximum an wirtschaftlicher Leistung zu erbringen. Läßt das Unternehmen in diesem Streben nach, dann kann es sein schnell zum Grenzbetrieb werden und ist gezwungen, bei nachlassender Nachfrage aus dem Wettbewerb auszuscheiden. Es ist somit festzuhalten, daß die Unternehmen zu verstärkten Rationalisierungsmaßnahmen gezwungen sind, wenn sich der Wettbewerb auf ihren Märkten verschärft.

Insoweit ist ein Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen bereits als solches ein Gesetz auch zum Zwecke einer Durchrationalisierung der Wirtschaft.

Es ist jedoch unbestritten und vom Gesetzgeber bei der Gestaltung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) voll berücksichtigt, daß es Fälle geben kann, in denen durch Wettbewerbsbeschränkungen ein höheres Maß an betriebswirtschaftlicher Rationalität und damit in der Regel auch an gesamtwirtschaftlicher Produktivität erreicht werden kann, als es ohne die Wettbewerbsbeschränkung möglich wäre.

Die für die Wirtschaft im Zusammenhang mit dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen wichtigsten Rationalisierungsmaßnahmen lassen sich in vier Gruppen einteilen:

1. Rationalisierung durch Normung und Typung der Produkte;