In der Abwehr paßt sich der Organismus dem Gegner an

Von Thomas v. Randow

Bei dem diesjährigen internationalen Kongreß für Innere Medizin in München, der in der vergangenen Woche zu Ende ging, war ein großer Teil der Referate einem Gebiet gewidmet, das in den biologischen Wissenschaften immer stärkere Beachtung findet: der Immunologie. In zunehmenden Maße werden Krankheiten als Folgen einer Abwehrreaktion des Körpers gegen Fremdstoffe, Viren oder gegen Abbauprodukte des Organismus selbst erkannt. Gleichzeitig ist die Forschung in letzter Zeit dem biochemischen Prozeß auf die Spur gekommen, der diese Abwehr bewirkt, die den Menschen vor Krankheiten schützt, andererseits aber Heilverfahren, wie zum Beispiel Organ-Überpflanzungen, im Wege steht. Zu den brennendsten Problemen der Immunologie gehört die Frage, ob es gelingt, Abwehrkräfte des Körpers auch gegen Krebs zu mobilisieren.

Wenn ein fremder Stoff in den menschlichen Körper eindringt, ein winziger Splitter beispielsweise, ein chemisches Gift, ein Virus oder ein Bakterium, dann setzt unverzüglich die Mobilmachung eines umfangreichen Verteidigungssystems ein. In der vordersten Frontlinie, an der Hautoberfläche und in den Schleimhäuten, sorgen Enzyme für die Herstellung von Substanzen, die den Eindringling chemisch abbauen und vernichten sollen. Tiefer im Gewebe wird der Feind von ständig durch die Blutbahnen patroullierenden weißen Blutkörperchen, den Leukozyten, entdeckt und umzingelt. Gleichzeitig werden andere Blutzellen und Chemikalien an die Front gebracht. Ihre Aufgabe ist es, die Eintrittstelle zur Entzündung, zur Schwellung und notfalls zur Öffnung zu bringen, um den Fremdkörper herauszutreiben.

Falls jedoch diese erste biologische Verteidigungswelle der Invasion unterliegt, geht der Körper zu einer gezielten Abwehr, gewissermaßen mit Spezialtruppen, über: In den Lymphgefäßen beginnt die Produktion von Molekülen, die in ihrer Struktur der eingedrungenen Substanz genau angepaßt sind. Diese Antikörper wandem dann durch den Blutstrom und suchen den körperfremden Stoff, das Antigen, an dessen Moleküle sie sich dank ihrer individuellen Paßform anhängen, und ihn dadurch, auf bisher noch nicht geklärte Weise, inaktivieren können.

Der Herstellung und die Wirksamkeit der Antikörper, deren chemische Zusammensetzung so genau auf den Eindringling abgestimmt ist, daß nur er und kein anderer, noch so ähnlicher Stoff von ihnen vernichtet wird, gilt in zunehmendem Maße das Interesse der Mediziner und Biologen. Denn mehr und mehr Krankheitssymptome werden als Antikörperreaktionen erkannt. Nicht die Erreger, die Viren und Bakterien sind es, die bei vielen Infektionskrankheiten die Zellen angreifen, sondern die Abwehrvorgänge im Organismus.