Papageien und Kolibris auf den Wänden, darunter Hüte und Gesichter über zierlichen weißgedeckten Tischen. Kaffee aus Rosenthal, Tabletts auf weißen Armen: mit spitzen Fingern wird ein Obsttörtchen gewählt. Gedämpfte Unterhaltung. Schulze-Varell hat eingeladen.

Dann heben sich die Blicke:

La strada, angemessen; Billy boy,trippelnd; Continental großen Schritts: die ersten drei Modelle der Modenschau. Apres-Ski-Anzüge, Kniehosen, capeartige Mäntel und Jander, Wollstrümpfe in Herrenschuhen. Händeklatschen, Armbänderklingeln. Inferno: Es klingt wie das lockende „Toro“ des Matadors; der Mantel der Schönen wird in der Hand des Couturiers zur Capa. Pflaumenblau ist der September des Modeschöpfers, bleu sind der Hut, das Kleid, der Mantel. Des Meisters Stimme tremoliert, wenn er September sagt. Die Hände leicht in die Hüften gelegt, fixiert der Designer sein nächstes Werk: – Junior. Grün läuft es über roten Laufsteg. La Monnaquise macht ihre Runde, ihre letzte Drehung fängt der Meister auf; ein gutes Zusammenfiel.

Eifrigwird notiert, in kleineledergebundene Taschenkalender: Anregungen, neue Möglichkeiten, Geld auszugeben. Riverside erinnert an das Rot der Dächer und das Grün der Weiden, die man vom Fluß aus sehen kann. Die Rechte des Meisters liegt auf einer Stuhllehne, seine Linke, leicht angewinkelt, streichelt die Luft: den Windhund, der nicht vorhanden ist. Der Hausherr denkt man voll Respekt, wenn sein Blick über die Damenrunde gleitet. Adonis erscheint ganz in Grau. Die Gesichter der Herren leuchten auf, wohlig und gut gepflegt. Die nackten Rücken werden schon noch kommen.

Irgendwann: ein rotesFragezeichen auf dem roten Steg. Der Meister schwingt das Jäckchen wild im Kreise. Ojidi: ein Khakikostüm mit persianergefütterter Sportjacke. Persianer und Nerz sind überhaupt beliebt, als Kragen, Armbesatzund Hutrand.Daund dort werden. Spiegel gezückt, Puderquasten aus großen Handtaschen. Junge Hanseatinnen, das blonde Haar hochfrisiert, Perlen im Ohr, gebräunt und streng, sind nur wenige da. Mein Nachbar dreht an seinem Siegelring, seine Begleiterin ißt ein Sandwich; Biskuit ist ihr zu süß.

Stardust: als blicke man in die Sonne. Zu einem plissierten Rock ein Hemd aus goldenem Gitterwerk. Sunset, Ortonato: die kurzen Deux Pieces für den Abend finden, laute Zustimmung. Spektakel bewirkt Spektakel, mehr Beifall jedoch für:Upper ten; man weiß sich angesprochen.

Corinna Schnabel