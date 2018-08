Inhalt Seite 1 — Pünktliche Schuldner Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Hauptaufgabe der 1949 gegründeten Industriekreditbank Aktiengesellschaft Düsseldorf, die jetzt ihren Geschäftsbericht für 1961/62 (30. März) vorgelegt hat, ist die „Förderung des Wiederaufbaues und der Ertragsfähigkeit der deutschen gewerblichen Wirtschaft“. Bei der Darlehensvergabe sollen insbesondere die Kreditbedürfnisse der kleineren und mittleren Unternehmen berücksichtigt werden. Der langfristige Gewerbekredit ist sozusagen die Spezialität des Instituts, das sechs Niederlassungen in Frankfurt/Main, Hamburg, Mainz, München, Karlsruhe und Saarbrücken unterhält.

Neben Unternehmen der Industrie zählen heute auch Handel, Handwerk, das Verkehrs- und Hotelgewerbe zum Kreis der Kreditnehmer, für die der langfristige Kredit Mangelware ist. Mangelware ist er deshalb, weil die deutschen Geschäftsbanken traditionsgemäß insbesondere kurz- und mittelfristige Kredite gewähren, die sich aus Sicht- und Termineinlagen liquiditätsgerechter finanzieren lassen als langfristige Kredite. Der Umfang der langfristigen Kredite ist bei den Großbanken in den letzten Jahren zwar auch beträchtlich gewachsen (Stand Ende 1961: Deutsche Bank 610 Mill. DM, Dresdner Bank 248 Mill. DM, Commerzbank 459 Mill. DM); er liegt mit insgesamt 1,3 Mrd. DM bei den Großbanken jedoch noch unter der Summe, die die Industriekreditbank mit 1,4 Mrd. DM allein langfristig der Industrie gegen Sicherung der Grundpfandrechte zur Verfügung stellen konnte. Der geringe Anteil der Großbanken am langfristigen Industriekredit ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, daß die Großkundschaft der Großbanken ihre langfristigen Kreditwünsche durch Kapitalerhöhungen oder Industrieanlagen am Markt befriedigen kann.

Kleineren Gesellschaften in anderer Rechtsform, denen die Finanzierung am Kapitalmarkt nicht offen steht, hilft die Industriekreditbank. Sie „schaltet sich ein“, indem sie in ihrem Namen dank ihrer „Kreditwürdigkeit“ die Emission von Schuldverschreibungen sozusagen stellvertretend für die Mittel- und Kleinbetriebe übernimmt. Die Bezeichnung „Bank für deutsche Industrie-Obligationen“, die die Vorgängerin der Industriekreditbank trug, würde auch im erfolgreichen Geschäftsjahr 1961/62 treffend die Tätigkeit der Bank als Mittlerin zwischen Kapitalmarkt und Industrie kennzeichnen.

Die Bilanzsumme wuchs um 13 % oder um 207 Mill. DM auf rund 1,75 Mrd. DM. An Krediten wurden im vergangenen Geschäftsjahr 353 Mill. DM neu bewilligt. Die Auszahlungen lagen wegen des Überhanges an Bewilligungen aus dem Vorjahr mit 367 Mill. noch darüber. Aus der Differenz zwischen den Neuauszahlungen und der Zunahme der langfristigen Ausleihungen läßt sich die Höhe der Kreditrückzahlungen der Kunden mit etwa 161 Mill. DM errechnen. Erfreulich ist, daß nach Angaben der Bank dabei keine Ausfälle eingetreten sind, und die Zins- und Tilgungseingänge durchweg den Fälligkeiten entsprachen.

An welche Branchen sind nun die 1,4 Mrd. DM ausgeliehen worden, die Ende März 1962 in der-Bilanz ausgewiesen wurden? Der Geschäftsbericht läßt das leider nicht erkennen. Die Aufgliederung der Neubewilligungen erlaubt allerdings einen Schluß auf die Struktur des gesamten Kreditgeschäftes:

Die durchschnittliche Kredithöhe der Neubewilligungen hat damit weiter zugenommen; sie erreichte 283 000 DM. Nur 502 Neubewilligungen (873) lagen im Geschäftsjahr noch unter 100 000 DM; 610 (535) entfielen auf die Größe zwischen 100 000 bis 500 000 DM, 88 von einer halben bis zu einer Million DM, während 45 Kredite über der Millionengrenze lagen. Bemerkenswert ist, daß die Bauindustrie mit einem durchschnittlichen Kreditbetrag von einer halben Mill. DM an der Spitze der Kreditnehmer stand.

Wie hat sich die Bank die Mittel zur Finanzierung dieser Kredite beschafft? Dank ihres Emissionsprivilegs und der Kapitalmarktlage war die Industriekreditbank in der Lage, ihren Umlauf an Schuldverschreibungen um 100 Mill. DM auf 668 Mill. DM zu erhöhen. Die langfristig aufgenommenen Darlehen wuchsen um 76 Mill. auf 659 Mill. DM. Die Bank konnte hier insbesondere auf ERP-Mittel und Haushaltsmittel des Bundes und der Länder zurückgreifen. Es gelang ihr, die geschäftlichen Beziehungen zur Kreditanstalt für Wiederaufbau in erfreulichem Maße: auszubauen, wie es im Geschäftsbericht nicht ohne Befriedigung heißt.