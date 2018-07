Inhalt Seite 1 — Schach der Inflation! Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Sigmund Chabrowski

Im Bundeswirtschaftsministerium ist ein geschlossenes wirtschafts-, finanz- und sozialpolitisches „Stabilisierungsprogramm“ konzipiert worden, von dem zwar alle Welt spricht, das aber kaum jemand exakt kennt. Nur „Auserwählten“ ist bislang ein kurzer Blick in dieses geheimnisvolle Papier gestattet worden, das in den Panzerschränken der Grundsatzabteilung des Wirtschaftsministeriums sein Dasein fristet.

Nun, aus gutem Grund ist diesem angeblich 20 Seiten starken Dokument der Stempel „Vertraulich“ aufgedrückt worden. Denn es hat noch keineswegs die Billigung des Kabinetts gefunden. In den, für unsere wirtschaftspolitische Zukunft entscheidenden Etatberatungen vom 11. und 12. September ist es – wie selbst in Erhards engerer Umgebung bestätigt wird – nur „beiläufig“ diskutiert worden. Die 15stündigen Mammutberatungen des Kabinetts waren offenbar noch zu kurz, um dieses; Anti-Inflations-Programm zu erörtern, als dessen Vater Professor Erhard genannt wird. Bundesfinanzminister Starke und Notenbankpräsident Blessing hätten; „Pate“ gestanden: In der darauffolgenden Sitzung des CDU-Fraktionsvorstandes war aber um so mehr Zeit, die Erhardschen Stabilisierungsgedanken zu diskutieren.

Dabei traf es sich gut, daß sie sich durch die von Minister Starke in letzter Minute erzwungenen Kabinettsbeschlüsse zum Etat 1963 bereits weitgehend „erledigt“ hatten. Das gilt insbesondere für jenen Programmpunkt, durch eine Drosselung der öffentlichen Nachfrage im Wohnungs-, Straßen- und Verteidigungsbau eine Preisberuhigung am Baumarkt herbeizuführen Offen bleiben hier lediglich das weitere Schicksal des unglücklichen Baustoppgesetzes und des Wohnungsbau-Abschreibungs-Paragraphen 7b, den das Bundeswirtschaftsministerium durch ein Prämiensystem zugunsten sozial schwacher Einkommensbezieher ersetzt wissen wollte. Daraus wird nun zwar nichts, aber eine weitere Einschränkung dieser Abschreibungsvergünstigungen scheint bereits so gut wie sicher. Auch das wird dazu beitragen, auf dem Baumarkt die Bäume nicht weiter in den Himmel wachsen zu lassen: Wenn sich Länder und Gemeinden diesem lobenswerten Beispiel des Bundes anschließen – entsprechende Appelle sollen noch ergehen –, brauchte uns um die Preisstabilität in der Bauwirtschaft kaum noch bange zu sein.

Auch jenem mit Vorrang anzustrebenden Ziel, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie nachhaltig zu sichern, ist in den Etatberatungen des Kabinetts insofern Genüge getan worden, als die kostenverteuernde Gefahr von Steuererhöhungen vorerst gebannt würde. Auch die gesetzlich geplanten Erhöhungen der sozialen Lasten der Wirtschaft konnten noch einmal – wahrscheinlich bis Anfang 1964 – in durchaus konjunkturgerechter Weise hinausgeschoben werden. Die steuerliche Entlastung der kleinen und vor allem der mittleren Einkommen blieb dagegen auf dem „Opfertisch“.

Doch zu einem regierungsamtlichen Stabilisierungsprogramm gehört mehr. Dafür gehören in erster Linie Maßnahmen, um die sich beängstigend schnell drehende Lohn-Preis-Schraube zum Stillstand zu bringen. Hier zu bremsen, dazu reichen die Mittel der Finanzpolitik allein nicht aus. Eine Maßhalte-Politik der öffentlichen Hand ist in ihrer Wirkung auf die Geldwertstabilität gewiß nicht zu unterschätzen, aber Preiserhöhungen haben noch andere als nur in der öffentlichen Budgetgestaltung begründete Ursachen.

Da wären zunächst einmal die Arbeitszeitverkürzungen, die Professor Erhard ein Dorn im Auge sind. Sie sind nämlich nicht nur mit einer weiteren Verteuerung des Produktionsfaktors Arbeit identisch, sondern darüber hinaus geeignet, den Arbeitskräfte-Engpaß weiter zu verengen. Daher schlägt Erhard vor, das Inkrafttreten tariflich vereinbarter Arbeitszeitverkürzungen sowie die Vereinbarung neuer Arbeitszeitabkommen um mindestens ein Jahr zu verschieben. Der CDU-Fraktionsvorstand hat diese Idee grundsätzlich gutgeheißen.