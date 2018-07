Das Fernsehen, gescholten als Mittel der Verdummung und interpretiert als Verfallserscheinung von Theater und Film, macht eine erstaunliche Entwicklung durch: Es wird das Rückzugsgebiet für heiße Themen und unbequeme Regisseure.

Einzig die Bildröhre hat heute keine (oder doch nur beschränkte) Rücksicht auf die geschäftliche, künstlerische und politische Marktlage zu nehmen, wo sonst doch alles nach unten und oben schielt: der Film nach der Kassenlage, das Theater (wie. der Intendantenprotest lehrte) nach anstoßnehmenden Gruppen. Die Sachlage ist. paradox und stellt ein Dementi pessimistischer Voraussagen dar, die von einer Abtötung aller freien Geistesäußerung in politisch kontrollierten „öffentlich Rechtlichen Anstalten“ wissen wollten.

Die Kontrolle ist da – aber die einander widerstreitenden Interessen der Rundfunkrat- und Programmbeiratmitglieder haben konkrete Einflußmöglichkeiten praktisch paralysiert, und so wird das Gesicht der Rundfunk- und Fernsehanstalten glücklicherweise noch immer von den wichtigen Leuten aus Intendanz, Programmdirektion und Produktion bestimmt. Das wunderliche Massen- – medium wird zu einer Fluchtburg für die Unbequemen in politischer oder künstlerischer Extremsituation: Hier werden sie Stoffe los, die anderswo niemand zu realisieren wagt.

Das ist die Situation Wolf gang Staudtes mit seinem „Rebellion“-Drehbuch, für das in Deutschlands Produzenten-, Finanz- und Verleihwelt kein Mensch zu gewinnen war. Nun hat er sich, vielleicht ohne die Komik der Sachlage recht zu sehen, mit Joseph Roths frühem Roman in die Arme jener Welt geflüchtet, die sein ungebrochenes Aufbegehren verabscheut – in die der staatlich überwachten Kunstindustrie (an Stelle der privatwirtschaftlichen) nämlich: ein dialektischer Umschwung, der etwas über das schwierige und komplizierte Verhältnis von Freiheit und Kontrolle in der modernen durchstrukturierten Massengesellschaft lehrt.

Die auf eine sehr sonderbare Weise lyrisch abgetönte Aggressivität gegen Bürokratie und Obrigkeit im sozusagen halbstaatlichen Bildgerät: das ist von vornherein erst einmal, die Ehrenrettung des stumpfen Kastens, dessen Unergiebigkeit uns seit vielen Wochen schon aufbringt.

Es ist aber hinzuzufügen, daß Staudtes Fernsehfilm von hochinteressanter Ansehnlichkeit ist. Roths melodisch verhangener Roman ist ein sehr eigenartiges Stück Prosa, Sozialkritik im Märchenton und eine sehr fromme Legende des Unglaubens. Staudte wird dieser zwiespältigen Seelenlage, der Vorlage durch einen Rückgriff auf das schon im „Untertan“ angewandte Auseinanderfalten in Vorgang und Erzählung gerecht. Wieder werden, ganze Passagen des Romans unverändert im Chronisten-Tonfall gelesen, wodurch zugleich eine balladeske Distanz zu einem Geschehen hergestellt wird, mit dessen realistischer Beschaffenheit es doch bedenklich bestellt ist – und dessen Großstadtlegendenton in gefährlicher Nähe zum Sentimentalen lebt. Der dramaturgische Notbehelf macht so einen Film formal möglich, der bei einem weniger präzisen und kontrastierenden Regisseur möglicherweise mit einer Katastrophe geendet hätte.

Um es in einem Satz zu sagen: Der Film ist – trotz der enthusiastischen Senderansage – besser als das zugrunde liegende Buch. lupus