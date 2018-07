Wenn plötzlich eine Supernova am Himmel erschiene, ein Stern, der mit unheimlicher Helligkeit strahlt, so hell, daß er auch am Tage gut sichtbar ist, dann gäbe es sicher viel Aufregung. Vermutlich würden anfangs viele diese gleißende Himmelserscheinung für eine Atombomben-Explosion in der Hochatmosphäre halten, möglicherweise würden einige militärische Stellen in Ost und West nervös, vielleicht gäbe es gar einen weltweiten Alarm.

Die Astronomen wüßten natürlich gleich Bescheid. In allen Observatorien der Erde begännen sie mit großer Eile Teleskope und Meßgeräte aufzustellen, und für einige Tage spräche wohl niemand mehr von etwas anderem als von der Supernova. Denn nur wenigen Generationen wird das Glück zuteil, Zeuge einer solchen Explosion in der Milchstraße zu sein, des Aufflammens eines Sterns, der in einer Sekunde soviel Energie verstrahlt wie die Sonne in sechzig Jahren. In den vergangenen 900 Jahren ist es nur dreimal vorgekommen; im Jahre 1054, dann erst wieder 1572 und zuletzt 1604. Einmal lagen also fünf Jahrhunderte zwischen zwei Supernovae, dann wieder nur 32 Jahre. Morgen könnte die nächste erscheinen – wer weiß...

Freilich, so recht könnten sich auch die Astronomen nicht an dem seltenen Ereignis freuen, denn der beste Teil des Schauspiels würde ihnen entgehen. Bis sie ihre Spezialgeräte zusammengestellt und auf die Supernova gerichtet haben, Apparate, mit denen sie alle die Strahlungen empfangen und auswerten können, die von dem explodierenden Stern ausgehen, wäre der interessanteste Akt bereits vorüber.

„Die wichtigsten Informationen würden wir während der ersten halben Stunde des Aufflammens erhalten“, erklärte kürzlich Professor Philip Morrison von der Cornell Universität bei einem Seminar für wissenschaftliche Journalisten. „Die während dieser Zeit gewonnenen Meßergebnisse würden uns allein Auskunft darüber geben können, warum ein Stern plötzlich explodiert – und damit erführen wir sehr viel mehr über den Ursprung der Welt.“

Diese Informationen, elektromagnetische Wellen, die sich über das gesamte Frequenzband von infraroten bis zu den Gammastrahlen verteilen mögen, könnten wir aber nur erhalten, wenn es an einer Reihe von Instituten spezielle Wachposten gäbe, mit allen Apparaten für die sofortige Auswertung des Strahlungsspektrums ausgestattete Beobachtungsstationen, deren Aufgabe lediglich darin bestünde, Tag und Nacht den Himmel nach Supernovae abzusuchen. Wer aber würde sich schon dazu bereit erklären, Geld und Arbeit in ein Unternehmen zu stecken, das möglicherweise erst in einigen Jahrhunderten wissenschaftliche Dividende bringt? „So wird, wohl die nächste Supernova mehr Ärger als Freude bereiten resigniert Morrison. V. G.