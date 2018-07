Inhalt Seite 1 — Was kostet ein Attentat auf die Mauer? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Strafbefehl nach Kontrollratsgesefz – „Das Wohl der Stadt steht höher“

H. S., Berlin

Zwei und drei Monate Gefängnis mit zwei Jahren Bewährungsfrist kostet es neuerdings in Berlin, ein zwei Meter großes Loch in die Ulbrichtmauer zu sprengen. Dies erfuhren jetzt acht junge Leute, zumeist Berliner, die sich des Attentats schuldig gemacht hatten und dafür auf dem Wege eines Strafbefehls – also ohne öffentliche Verhandlung – eben jene Strafe zudiktiert bekamen. Sie erhoben allerdings sofort Einspruch, denn sie wünschen eine öffentliche Verhandlung, in der sie ihre Motive ausführlich darlegen können.

Lange Monate beobachteten die jungen Leute, wie die Mauer täglich mehr zur Attraktion des Fremdenverkehrs und zum Anlaß bürgerlicher Spaziergänge für den Sonntagnachmittag wurde. Zwei Gerichtsreferendare waren darunter, zwei Ingenieure, ein technischer Zeichner und ein Techniker. Sie stellten auch fest, wie ausländische Freunde die Nase rümpften über die Berliner, die sich so etwas gefallen ließen. Schließlich hörten sie am 1. Mai 1962 Willy Brandts Worte: „Die Mauer ist keine Grenze, sie ist eine Schande. Wer sich mit ihr abfindet, lädt Schande auf sich.“

Diese Schande wollten die jungen Leute mit Schwarzpulver von sich abwenden. Sie setzten der Mauer Sprengsätze an – den einen am 21. Juli in der Köthener Straße, den anderen am 25. Juli in der Niederkirchenerstraße. Das geschah zu einer Zeit, da jedermann in Berlin bedauerte, daß die Mittel der jungen Leute so unzureichend und der Effekt ihrer Aktion so gering war. In dem plasticverwöhnten Europa erschienen die Juli-Unternehmen als Ansporn für größere Taten.

Inzwischen sind die acht Verschworenen in ein Meinungstief geraten. Der Berliner Volkszorn hatte sich in Demonstrationen geäußert und dabei Akzente an den Tag gebracht, die den führenden Persönlichkeiten zwar nicht unbekannt waren, aber inopportun erscheinen mußten. Sie sangen sogleich das Lied von den SED-Agenten, welche die Menge in die politische Irre geführt hätten. Das wirkte ernüchternd auf die Berliner. Von da an blieben die Demonstranten zu Hause, und Brandt prägte das zweite richtungweisende Wort: „Das Wohl der Stadt steht höher als der Haß fregen die Mauer. Oder mit anderen Worten: Die Mauer muß weg, aber bis dahin müssen wir leben.“ Um ganz sicher zu gehen, ließ er von nun ab die Mauer auch vom Westen her bewachen.

Die acht jungen Leute aber, kamen ins Gefängnis. Die Polizei hatte einen nach dem anderen eingefangen, und der Untersuchungsrichter, Gerichtsassessor Fischer, hatte Untersuchungshaft verfügt. Der Gerichtsassessor war dabei auf den Gedanken verfallen, den Haftbefehl mit dem deutschen Sprengstoffgesetz aus dem Jahre 1884. zu begründen. Jenes Gesetz sieht eine Mindeststrafe von fünf Jahren Zuchthaus vor, überdies aber eine öffentliche Verhandlung.