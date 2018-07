Der Buchhandel sei auch ein Handel – und nicht einmal der schlechteste. Zu dieser kühnen Behauptung hatte ich mich „verstiegen“ im Zusammenhang mit der Frage, ob auch diesem ehrwürdigen Wirtschaftszweig der Preiswettbewerb zuzumuten sei (DIE ZEIT Nr. 36, S. 9). Es war vorauszusehen, daß ich mich mit dieser Feststellung argen Mißverständnissen aussetzen würde. Schlimmer noch! Unwissenheit und bares Unverständnis habe ich mir vorwerfen lassen müssen. Ich war schon nahe daran, einen Widerruf in die Maschine zu diktieren und pater peccavi zu stammeln; wenn der Börsen verein des Deutschen Buchhandels mich nicht rechtzeitig mit einem Exemplar „Buch und Buchhandel in Zahlen (Ausgabe 1962)“ beehrt hätte. Was darin zu lesen steht, ist Balsam auf die Wunden, die mir die Leserzuschriften der letzten Tage geschlagen haben. Hatte ich doch – der Anregung meines Kollegen Leonhardt folgend – schon angefangen, mir Gedanken über Subventionsmöglichkeiten für den Buchhandel zu machen ...

Wer hätte gedacht, daß beinahe jede vierte Buchhandlung im Jahr 1959 über 250 000 DM umgesetzt hat, daß nur etwa 15 % weniger als 50 000 DM Jahresumsatz hatten, dafür 8 % über eine halbe Million DM? Wer hätte gedacht, daß der deutsche Buchhandel eine überdurchschnittlich hohe Umsatzleistung je Beschäftigten hatte, nämlich von annähernd 49 000 DM (1961)?

Die Begründung hierfür: „Zur hohen Personalleistung der Buchhandlungen dürfte mit beitragen, daß viele Betriebe der Branche heute den Kunden die Möglichkeit einer zwanglosen Besichtigung des Sortiments geben, wodurch manche Verkäufe ohne viel Personaleinsatz abgewickelt werden können.“ Ich wiederhole: abgewickelt werden können.“ Das ist, mit Verlaub, die beste Umschreibung für Selbstbedienungsladen, die mir je begegnet ist. Ich werde mich indessen hüten, hämische Anmerkungen hierzu zu machen und über den buchhändlerischen Service zu philosophieren. Honi soit qui mal y pense! Wobei „y“ für Selbstbedienung steht.

Wer hätte gedacht, daß die Buchhandlungen ihre Umsätze von 1951 bis 1961 um 178 % (in Worten: einhundertachtundsiebzig) steigern konnten – gegenüber einem durchschnittlichen Umsatzanstieg des Facheinzelhandels von nur 85 %? Wer hätte schließlich gedacht, daß sich 1961 für die Buchhandlungen ein durchschnittlicher Gewinn (steuerlicher Reingewinn) von 8,3 % errechnen würde? Ob es bei diesen Zahlen wohl noch sinnvoll und vertretbar ist, daß ich mir Gedanken über Subventionsmöglichkeiten für den Buchhandel mache? Willi Bongard