W., London, im September

In den internationalen Organisationen, die sich mit Krediten an unterentwickelte Länder befassen, wird in der letzten Zeit geheimnisvoll von einer Krise geflüstert, die sich aus der Unfähigkeit der Entwicklungsländer, ihren Schuldverpflichtungen nachzukommen, herauszukristallisieren beginnt. Der indische Finanzminister Desai hat bei seiner Rundreise bei den europäischen Gläubigern seines Landes bereits klar zu erkennen gegeben, daß Indien nicht mehr in der Lage sei, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Ähnliche Andeutungen haben eine ganze Reihe lateinamerikanischer Finanzminister unter Brasiliens Führung bei ihren Vorsprachen im Washingtoner Staatsdepartment gemacht. Die großen internationalen Bankiers, die an privaten Kreditaktionen für die Entwicklungsländer – sei es in Form von normalen Handelskrediten oder besonderen kurzfristigen Anleihen – beteiligt sind, haben bereits untereinander Fühlung genommen, um einen gemeinsamen Standpunkt bei den unausweichlich auf sie zukommenden Verhandlungen über ein Stillhalteabkommen für Schulden- und Zinsentilgung mit den Entwicklungsländern zu beraten.

Man darf als gewiß annehmen, daß inoffiziell, diskret und selbstverständlich unter Auferlegung der Geheimhaltung die in dieser Woche in Washington bei der Jahresversammlung der Bretton-Woods-Organisationen versammelten Bankgouverneure und Privatbankiers auch diese nun brennend gewordene Frage behandelt haben. Auch die verschiedenen als „Klubs“ bekannt gewordenen Vereinigungen von Bank- und Industriegläubigern der Entwicklungsländer (so der Indien-, der Ghana-, der Türkei- und Griechenland-Klub, der inoffizielle Peru-Klub mit deutschen, italienischen und britischen Interessen) haben ihre Kontakte verstärkt, um das ebenso heikle wie gefährliche Thema zu besprechen. Auf der anderen Seite scheinen sich die Schuldner in den Wandelgängen der Vereinten Nationen in New York zusammenzufinden, um gleichfalls eine gemeinsame Stellung gegenüber ihren Gläubigern in der kommenden Versammlung der Vereinten Nationen vorzubereiten.

Sturmzeichen heraufziehender Gewitter am internationalen Horizont sind sich häufende offizielle und inoffizielle Währungsbewertungen, besonders in den lateinamerikanischen Entwicklungsländern. In Brasilien stieg nach der Währungsabwertung dieses Jahres der Preis für Reis von 50 auf 120 Cruzeiros. Die Gewerkschaften verlangten darauf eine hundertprozentige Lohnerhöhung. Der Dollarkurs ist auf dem grauen Markt bis auf 800 (gegenwärtig 680) Cruzeiros gestiegen, gegenüber einem offiziellen Kurs von 470. In Santiago de Chile ist, gleichfalls nach vorausgegangener Abwertung, der Dollärkurs von 1,40 auf 1,90 neuer Escudos gestiegen. In Buenos Aires ist nach vorausgegangener verschleierter Abwertung um 50 % der Dollarkurs von 82 auf 128 Pesos gestiegen. Aber Südamerika Steht nicht allein. In dem neuesten selbständigen Entwicklungsland, in Algerien, steigen Preise und Kurse tagtäglich. Der offiziell mit 4,94 Franc bewertete Dollar hatte Mitte September einen Stand von 6,60 bis 7,00.