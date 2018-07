Wählerische Asphaltfresser

Bakterien, die Asphalt buchstäblich verspeisen, sind dafür verantwortlich, daß Straßendecken vorzeitig brechen, Teerdächer sich verfärben und erhebliche Schäden an der Asphaltverkleidung der Pipelines, entstehen. Diese winzigen Organismen haben aber, wie Professor Richard W. Traxler von der Universität von Südwest Louisiana festgestellt hat, einen ausgeprägten Geschmack und bevorzugen ganz bestimmte Asphaltsorten.

Traxler erhielt vom Petroleum Research Fund einen dreijährigen Forschungsauftrag, damit er sich dem Studium dieser Bakterien noch eingehender widmen kann, nicht nur, um für die Bauindustrie die Asphaltsorten zu ermitteln, die von den Mikroorganismen abgelehnt werden, sondern auch um festzustellen, ob das durchden Bakterienbefall veränderte Produkt vielleicht Eigenschaften hat, die sich wirtschaftlich ausnutzen lassen.

Neues Teilchen entdeckt

Ein Physikerteam der Universität von Pennsylvania hat ein neues Elementarteilchen entdeckt, das die Bezeichnung f° erhielt.

Diese Partikel, die ungefähr 30 Prozent schwerer als ein Proton (ein Wasserstoffkern) und elektrisch neutral ist, existiert nur für die außerordentlich kurze Dauer von 10-hoch23 Sekunden – das ist ungefähr die Zeit, die das Licht braucht, um eine Strecke von der Größe eines Atomkerns zurückzulegen.

Die f°-Partikel wurden von einem höchst energiereichen Strahl negativer Pi-Mesonen im stärksten Teilchen-Beschleuniger der Welt am National Laboratory in Brookhaven erzeugt. In einer mit flüssigem Wasserstoff gefüllten Blasenkammer konnten die Entstehung und der Zerfall des f°-Teilchens beobachtet werden. Bisher wurden 25 000 der insgesamt 60 000 Photographien ausgewertet, die man während des Experiments im März dieses Jahres gemacht hat. Dabei ließen sich 35 f°-Teilchen identifizieren. Dies konnte allerdings nur auf indirektem Wege geschehen, denn das f°-Teilchen selbst hinterläßt in der Blasenkammer keine Spuren, weil es keine elektrische Ladung trägt.