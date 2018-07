THE MKS times

Immer wieder hören wir von Verlegern, von Buchhändlern und von Literaturfreunden überhaupt die Klage: Die Buchkritik in Deutschland sollte besser werden. Wir brauchen daher dringend ein Rezensionsorgan im Stil des Times Literary Supplement.

Es vergeht kein Jahr, da nicht „unter Eingeweihten“ ein neuer Plan ausgeknobelt wird, „die große deutsche Literaturzeitschrift“ (ganz Tollkühne wollen sie gleich „europäisch“) zu gründen.

Es wird nie dazu kommen – das heißt: Es wird nichts anderes dabei herauskommen als noch irgendeine „kulturelle Zeitschrift“ unter vielen – wenn man nicht endlich anfängt, die Geschichte realistisch zu sehen. „Im Stil des Times Literary Supplement“ – damit ist vermutlich gemeint: Die Zeitschrift erscheiht wöchentlich; in ihr wird zwar nicht die gesamte, aber doch ein wesentlicher Teil der Buchproduktion des Inlandes und das Wichtigste aus der Buchproduktion des Auslandes besprochen; als Besprecher sind die ersten Experten des Landes zu gewinnen, und die Besprechungen erscheinen anonym.

Ob das bei uns – möglich ist oder nicht, hängt von ganz anderen Faktoren ab, als viele Buchhändler und Verleger glauben.

Zunächst sollte man doch endlich aufhören, so zu tun, als ob die Literatürteile der fünf bis sieben großen Zeitungen schlecht wären. In der Verallgemeinerung läßt sich das so schön behaupten. Wenn jedoch uns ZEIT-Redakteuren und -Mitarbeitern einer darüber Klage führt, sagt er meistens: „Mit Ausnahme der ZEIT natürlich...“

Wir sind wohl nicht naiv genug zu glauben, daß unsere Kollegen von der FAZ, der Süddeutschen Zeitung, der Welt, der Stuttgarter, der Deutschen Zeitung, des Spiegel, von Christ und Welt ... – na, und vielleicht noch ein paar andere, daß die nicht ganz das gleiche zu hören kriegten. Nur daß es dann natürlich nicht heißt „mit Ausnahme der ZEIT...“