R. Z., Kiel, im September.

Das hatten die Kieler in diesem Wahlkampf noch nicht erlebt: Nur wer eine Eintrittskarte hatte, wurde eingelassen. Und schon einen Tag, nachdem die Parteien zu dieser Veranstaltung eingeladen hatten, waren die Karten vergriffen. Zugleich passierte es in diesen Tagen in Schleswig-Holstein, daß Minister vor zehn oder zwölf Leuten sprechen mußten.

Für unerwarteten Andrang aber gibt es nur eine Erklärung: Die Politiker hatten auf die gewohnte Übung verzichtet, vor den eigenen, ohnehin treuen Anhängern ihre Verdienste ins rechte Licht zu rücken. Sie stellten sich statt dessen zum Wortstreit. Im Reichshallentheater, einem Kino, diskutierten SPD- und CDU-Kandidaten unter Leitung von Dr. Hessenauer dem Beauftragten für staatsbürgerliche Erziehung in Schleswig-Holstein. Und nicht etwa um die große Bundesrepublik ging es dabei, sondern um Probleme der Landes- und Kommunalpolitik. „Eine gewonnene Schlacht für die Demokratie“ nannte Hessenauer diese harte, aber faire Auseinandersetzung.

Was sonst freilich im Wahlkampf geschah, entbehrt zumeist der Originalität. Die Bürger, nun schon zum drittenmal innerhalb eines Jahres zur Wahlurne gerufen – Bundestagswahl 1961, Kommunalwahlen im Frühjahr 1962 und jetzt Landtagswahl –, zeigen sich nur mäßig interessiert. Um so nervöser sind die Parteien. Zwischen SPD und CDU erwartet man ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die SPD, die in den letzten Jahren der CDU immer nähergerückt ist, meint, daß sich dieser Trend weiter fortsetzen wird. Insbesondere hofft sie, bei den bäuerlichen Wählern, die bisher traditionell für die CDU stimmten, neue Anhänger zu gewinnen. Sie rechnet sich einige Chancen aus, denn die EWG-Vereinbarungen über die Landwirtschaft werden die Wettbewerbsfähigkeit der Bauern auch in Schleswig-Holstein auf eine harte Probe stellen, und manche werden diese Probe nicht bestehen können. Die SPD fordert deshalb als Auffangstellung für landmüde Bauern eine stärkere Industrialisierung des Landes, während die CDU argumentiert, damit würden der Landwirtschaft vollends die Arbeitskräfte entzogen werden.

Kopf an Kopf also, wahrscheinlich mit kleinem Vorsprung für die CDU, werden die beiden großen Parteien durchs Ziel gehen – so lautet die Prognose in Kiel. In welchem Abstand die anderen Parteien folgen und ob sie überhaupt das Ziel erreichen werden, darüber gehen die Meinungen auseinander. Die FDP, die bei der letzten Landtagswahl die Fünf-Prozent-Hürde knapp genommen hatte, aber bei der Bundestagswahl fast 14 Prozent erreichte, hat noch die besten Aussichten. Die Freien Demokraten besitzen feste Bastionen im Lande. Aller Wahrscheinlichkeit nach werden sie im neuen Parlament wieder vertreten – und Zünglein an der Koalitionswaage sein.

Schlechter schon sieht es für die Gesamtdeutsche Partei aus. Sie ist praktisch auf die Restbestände des alten BHE reduziert. Sollte diese Partei auch in Schleswig-Holstein, wo der BHE noch 1950 fast ein Viertel aller Stimmen erobert hatte, aus dem Parlament ausscheiden, dann wird ihr endgültiger Zerfall nicht mehr aufzuhalten sein.

Die Rechts- und Linksradikalen schließlich haben erst recht keine Chance. Auch das ist für die Situation bezeichnend. Schließlich hatte Schleswig-Holstein bei den letzten Reichstagswahlen 1912 nach Sachsen den höchsten Prozentsatz linksoppositioneller Stimmen, in Kiel hatte in den Novembertagen von 1918 die Revolution begonnen, und in Schleswig-Holstein hatten sich auch die Nationalsozialisten früh durchgesetzt. Schon in den Juliwahlen von 1932 hatte die NSDAP hier die absolute Mehrheit. Und war nicht Schleswig-Holstein, das nach 1945 manchen alten Nazis Unterschlupf bot, das ein Heer von Flüchtlingen aufnahm und als „Armenhaus“ der Bundesrepublik galt – war dieses Land nicht geradezu prädestiniert für politische Radikalismen?

Inzwischen aber hat sich die politische Situation in Schleswig-Holstein konsolidiert. Zwar ist das Land an starken politischen Persönlichkeiten nicht gerade überreich gesegnet. Der SPD fehlt ein Mann vom Schlage Carl Legiens, der einmal einer der bedeutendsten Arbeiterführer Europas war, und die CDU wird wohl Ministerpräsident von Hassel verlieren, sobald ihm in Bonn ein einflußreiches Amt angeboten wird. Aber immerhin, die Diskussion in Kiel zeigte es, und der Ausgang der Wahlen am nächsten Sonntag wird es beweisen: Die Demokratie hat feste und dauerhafte Wurzeln geschlagen.