Einer der großen deutschen Sportklubs, der „Hamburger Sport-Verein e. V.“, feiert am 29. September sein 75jähriges Jubiläum. Wie bei anderen Vereinen, so fing es auch beim HSV mit dem Fußball und der Leichtathletik an, und wie bei anderen Klubs waren zuerst mehrere Vereine da, die sich später – nach dem Ersten Weltkrieg – zusammenschlössen. Stammverein war der Sport-Club Germania von 1887.

Hamburg war trotz seines Wappens, das das festverschlossene Tor der alten Hammaburg zeigt, nicht nur für seinen Im- und Export „weltoffen“. Damals ließ die Stadt auch diese „Narretei“, den in deutschen Landen zu jener Zeit so verpönten englischen Sport herein. Engländer waren es, die in Hamburg Association-Fußball spielten – das sich vom Rugby getrennt hatte –, und bald spielten auch Deutsche mit. Mit ihrem Kricket, jenem wirklich stockenglischen Spiel, hatten die Briten dagegen auf die Dauer im Sport-Club Germania von 1887 kein Glück. Es eignet sich genausowenig zum Export wie das stockdeutsche Spiel Schlagball, das im Norden einst hoch im Kurs stand.

Wie war man damals doch liberal! 1904 standen in der ersten Fußballmannschaft des Sport-Clubs mehr Ausländer als Deutsche – zwei Engländer, drei Holländer, ein Spanier und ein Österreicher. Es war fürwahr nicht der schlechteste Teil der Jugend Europas, der sich damals im Spiel zusammenfand, in einer Zeit zumal, in der schon die üppigen Blüten des Chauvinismus wucherten. Besonders die deutsche Turnerschaft konnte sich nicht, genug tun, Sturm gegen die „undeutschen“ Sportler zu laufen.

Aber fast noch sympathischer als die Gründungsgeschichte des Germania-Vereins ist die Historie der beiden anderen Klubs, des Hamburger FC von 1888 und des FC Falke von 1906. Schüler haben sie ins Leben gerufen; bei Falke waren es sogar Untertertianer, keiner älter als 15 Jahre. Sie meldeten sich keck beim „Verband“ an. Aber dort verstand man keinen Spaß. Das Gesuch wurde abgelehnt. Die Begründung: zu wenig Erwachsene unter den Mitgliedern. Außerdem: „Sportplatz“ genügt nicht den Anforderungen. Basta! Aber so schnell konnte man den Untertertianern nicht den Schneid abkaufen. Sie bearbeiteten systematisch ihre Eltern, bis diese in ihren Verein eintraten und schließlich auch noch das Geld für einen Fußballplatz stifteten.

Die Schüler vom Hamburger FC von 1888 waren schon etwas älter, außerdem war hier ein Turnlehrer mit im Bunde, Dr. Wilms hieß der Wackere. Was wird er im Lehrerkollegium zu leiden gehabt haben! Aber bis zum heutigen Tag waren es stets Lehrer, die das Fußballspiel in Hamburg und gerade beim Hamburger Sport-Verein förderten. Der Verbandsvorsitzende Gerstenberg, jetzt als 71jähriger im Ruhestand, war Schulrektor und Sportlehrer, der Geschäftsführer Günther Mahlmann hat das Examen für das höhere Lehramt gemacht.

Einen ganzen Monat lang jubilieren nun die einzelnen Abteilungen mit ihren Veranstaltungen zum „Fünfundsiebzigsten“. Es lohnt sich einmal, sie alle aufzuzählen, da immer nur die „Ligamannschaft“ die Spalten der Presse füllt. Da sind vor allem die Leichtathleten; so mancher deutsche Meister kommt und kam aus ihren Reihen. Hier weht noch echte Amateurluft mit viel „ehrenamtlicher“ Vereinstreue von jenen Leuten, die man wirklich nicht „Funktionäre“ nennen sollte. Danr sind da die Handballabteilung, Hockey, Rugby Tischtennis, Basketball, Badminton, Volleyball Schach und neuerdings Schwimmen.

Rund 3000 Mitglieder hat der Hamburgei Sport-Verein. Es gibt Klubs in der Welt, die haben nur 30 Mitglieder, eine erste Profifußballmannschaft mit Zubehör, das ist alles; andere wiederum wie etwa in Spanien und Lateinamerika, haben bis zu 50 000 zahlende Anhänger. Das sind aber in Wirklichkeit nur Abonnenten für die Ligaspiele und nicht mehr.