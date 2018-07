Inhalt Seite 1 — Führerschein auf Zeit? Seite 2 Auf einer Seite lesen

G. Z., Frankfurt

Auf der nächsten Konferenz der Länder-Innenminister will sich Innenminister Weyer von Nordrhein-Westfalen für eine generelle Führerschein-Überprüfung einsetzen. Der Boden für ein solches Thema ist gut vorbereitet: Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Polizeipräsidenten in der Bundesrepublik, Frankfurts Polizeichef Dr. Gerhart Littmann, hat beim „Internationalen Kongreß für Sicherheit im Straßenverkehr“, der kürzlich in Salzburg tagte, die Führerschein-Diskussion erneut in Gang gebracht. Littmann kritisierte die Praxis der Führerscheinausgabe in der Bundesrepublik. „Alle erzieherischen Maßnahmen und die Verbesserung der Straßenverhältnisse können keinen grundsätzlichen Wandel in der Verkehrssituation bringen, solange Fahrer am Steuer sitzen, deren Fahrtüchtigkeit sehr zu wünschen übrig läßt.“ Der Führerschein auf Lebenszeit sei der „helle Wahnsinn“.

Solche starken Worte kamen nicht aus heiterem Himmel. Der Herr über Frankfurts Polizisten hatte sich schon bei einer Tagung der „Arbeits- und Forschungsgemeinschaft für Straßenverkehr und Verkehrssicherheit“ in Köln für die amerikanische Methode der Wiederholungsprüfung stark gemacht. Das war vor zwei Jahren. In Salzburg wiederholte er nun seinen Appell. Doch da er glaubte, teilweise mißverstanden worden zu sein, formulierte er, ins heimatliche Präsidium zurückgekehrt, seine Thesen jetzt noch einmal:*

1. Alle Führerscheinbesitzer, die ihre Fahrprüfung mit 18 Jahren abgelegt haben, sollen sich zwei Jahre später einer neuen Prüfung unterziehen. Erst wenn diese Prüfung ergeben hat, daß sie die Verkehrsregeln beherrschen und sich in diesen zwei Jahren tadelsfrei gehalten haben, soll der Führerschein endgültig ausgehändigt werden.

2. Alle Führerscheininhaber zwischen dem 25. und dem 55. Lebensjahr sollen alle zehn Jahre getestet werden, ob ihre Kenntniss der Verkehrsvorschriften noch dem neuesten Stand entspricht. Wenn sich herausstellt, daß der Führerscheininhaber nur sehr selten fährt, soll er außerdem noch einmal eine Fahrprüfung machen.

3. Autofahrer, die älter als 55 Jahre sind, sollen sich alle fünf Jahre einer Prüfung ihrer Verkehrstüchtigkeit unterziehen.

Der Frankfurter Polizeipräsident verweist auf die Untersuchung der Versicherungsunternehmen, die ergab, daß die Mehrzahl aller Verkehrsunfälle auf die „Unkenntnis der primitivsten Verkehrsregeln“ zurückzuführen ist. „Wenn man die Kraftfahrer zwingt, sich in regelmäßigen Abständen einer Wiederholungsprüfung zu unterziehen, so zwingt man sie, sich auch immer wieder über die Gesetzesänderungen zu unterrichten.“ Selbstverständlich sollte dabei nicht stur und bürokratisch vorgegangen werden. „Ein Handelsvertreter, der jedes Jahr seine 30 000 Kilometer oder mehr fährt, braucht keine Fahrprüfung mehr zu machen“, meinte Littmann.