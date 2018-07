Eine inhaltsschwere Erkenntnis amerikanischer Verkehrspsychologen bemächtigt sich in zunehmendem Maß europäischer Gemüter: Jeder fährt so, wie er ist. Geschick und Ungeschick, so stellt es sich heraus, sind, im Verkehr ganz sekundär von Wichtigkeit: Auf den Charakter kommt es an. Und mit der Erschließung der 1001 Möglichkeiten, welche sich aus der Einführung dieses neuen verkehrstechnischen Parameters ergeben, ist nun ein von Staat, Kirche, Gewerkschaft, Parteien und Experten paritätisch beschicktes Kuratorium in Flensburg beschäftigt.

Erstmals zeichnen sich Möglichkeiten ab für die Unfallprophylaxe, die nicht nur den Interessen der Assekuranz, sondern auch dem gesunden Volksempfinden entgegenkommen: Verkehrsaktive Geister arbeiten schon an der Ausmerzung der sogenannten „Unfäller“, jener statistisch als charakterlos erwiesenen Gruppe von Verkehrsteilnehmern, während betuliche Gemüter nur von Ausschaltung sprechen möchten. Die notwendige moraltheologische Grundlage ergibt sich daraus, daß am eigenen Charakter jeder selber schuld ist, während Ungeschick – wie der Name schon sagt, – der Charakterlosigkeit des heiligen Christopherus’ aufs Konto geschrieben werden muß. Unter den „Unfällern“, so geht es einhellig aus allen Tests hervor, sind Asoziale, fellow-travellers, Saboteure, Studenten und Widerständler gegen die Staatsgewalt viel häufiger anzutreffen als normal, wobei die verkappten Unfäller in derselben Weise doppelt schwer ins Gewicht fallen wie die verkapp-Staatsfeinde. Daraus folgt nun unwiderleglich, daß unter den Asozialen, Saboteuren, Studenten usw. als der Summe aller Staatsfeinde auch viel mehr Unfällen stecken als normal.

Und eben dies ist der Punkt, wo zum Wohle des Volksganzen der Hebel angesetzt werden soll: Die zumal bei Verkehrsunfällen oft so schwer zu entscheidende Frage: „Was ist die Wahrheit?“, soll in der Verkehrsgerichtsbarkeit zurücktreten vor dem Problem: Was ist Charakter. Andererseits soll inder Ehrenschutz- und politischen Justiz bei einer weiten Gruppe von Delikten, die sich vom „Vogelzeigen“ bis zur „Beschädigung von Gummiknüppeln durch Hinhalten des Kopfes“ erstreckt, inskünftig auch Einziehung des Führerscheins verhängt werden. Auch soll in dubio nur dann noch pro reo entschieden werden, wenn der Angeklagte seinen einwandfreien Charakter in einer Fahrprüfung nachgewiesen hat – eine besonders vom Verfassungsschutz mit Genugtuung aufgenommene Devise.

Weiterhin sollen durch die untere Verwaltungsbehörde regelmäßige Charakterprüfungen veranstaltet werden, welche in Verdachtsfällen ohne Rücksicht auf Bank-, Post-, Arzt- und Anwaltsgeheimnis auszuführen sind. Was das Beichtsiegel angeht, steht die Stellungnahme der zuständigen kirchlichen Stellen noch aus: In Anbetracht des Ernstes, mit welchem der Klerus am Straßenverkehr teilnimmt, versieht man sich jedoch in diesem Punkt keiner Schwierigkeiten.

Um den bei solchem Verfahren immerhin denkbaren Auswüchsen vorzubeugen, soll die parlamentarische Immunität weit größere Ausdehnung erhalten als bisher. So soll es möglich werden, staatspolitisch wertvolle Gremien, ja unter Umständen auch Individuen, durch Rechtsverordnung zu immunisieren. Eventuell könnte: Immunität auch mit der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes verbunbunden sein, ebenso wie mit der Verleihung des Titels „Charakter der Landstraße durch die Fachverbände und des Ordens „Pour le Charme au Volant“ durch die Verkehrsgazetten.

Insgesamt bietet sich hier das Bild eines ungewöhnlich harmonischen Zusammengehens aller Gewalten, wenn man bedenkt, wieviel Sonderansprüche im Interesse des Dienstes am Auto hier zurückgestellt wurden:

Der Staat verzichtet auf dem. Anspruch, nur er selbst habe das Recht zur Antastung von Geheimnissen.

Die Kirche verzichtet auf die Frage, ob Sonntagsfahrten den Tatbestand „knechtischer Arbeit“ erfülle.

Die Gewerkschaft verzichtet auf den Anspruch ihrer Mitglieder, daß der schwäbische Gruß verkeihrsfördernd sei.

Die Experten verzichten heim Studium der Frage, was eher war, das Ei oder der Verkehr, auf das Ei.

Die Presse verzichtet auf die Behauptung, der Verkehrsminister mißachte die Geschwindigkeitsbegrenzung in geschlossenen Ortschaften.

Die Parteien schließlich erkennen die Kongruenz von Verkehr und Politik an durch die Verpflichtung zur Wahl eines nächsten Kanzlers, welcher – nächst anderem – die folgenden Bedingungen erfüllt: Er zeigt nicht den Vogel, im er geschnitten wird – fährt stetig und unfallfrei seit 1906 – wäscht sein Auto stets sonntags vor der Kirchzeit.

Nach diesen Errungenschaften gibt es nur noch ein Problem im Verkehr: Die Verstellung am Steuer. Solcher Arglist durch Gesetz Einhalt zu gebieten, sind Bestrebungen im Gange: Die Erteilung des Führerscheins soll mit einer Eidesleistung verbunden sein: „Ich gelobe, stets so zu fahren, wie ich bin.“ Peter Mörser