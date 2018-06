Das Politbüro der chinesischen KP hat zugegeben, daß China in einer Wirtschaftskrise steckt. In einem Aufruf im Parteiorgan Rote Fahne erklärt die Parteiführung, daß der Fortschritt in der Industrie solange zurückstehen müsse, bis die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln gesichert sei.