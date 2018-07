Ein Beitrag zu einer Ästhetik des Vergnügungsgewerbes (Teil II)

Der Verfasser geht aus von der Erkenntnis, daß es einen Typus des unterhaltenden Romans gibt. Kulissen und Kostüme wechseln, die Struktur bleibt erhalten. Die These ist nicht neu, erscheint jedoch hier neu durchdacht, mit eigenen Erfahrungen, auch Emotionen erfüllt, und dadurch reizvoll. Soweit, so gut. Schönes Einverständnis ringsum. Dies wird getrübt dadurch, daß 1. irgendwann (wieder eine Doktorarbeit: wann?) und mehr als anderswo in Deutschland aus dem „unterhaltenden Roman“, welcher noch beinahe eine Tautologie war, der „Unterhaltungsroman“ mit deutlich abwertendem Akzent wurde; und das 2. ein Autor wie Neumann es sich nicht nehmen läßt, an Beispielen, die nicht derart allgemeinem Consensus unterliegen wie Hedwig Courths-Mahler und Nataly von Eschstruth, zu exemplifizieren. Hier an Hans Habes höchst erfolgreichem Roman „Ilona“, der lange Zeit an der Spitze der Bestseller-Listen stand.

Die kastrierte Unterlänge

Daß der in der erwähnten „Ilona“ der Bahnmeistertochter gegenüberstehende Fürst stark naturalistischerweise impotent ist, ist atypisch; es widerspricht der traditions- und branchebedingten Scheu vor einer Durchbrechung des Sexualtabus. Auch bei Habe vollzieht sich sonst alles Sexuelle nur scheinbar; kommt es zu einer solchen Situation, so wird unweigerlich das Licht ausgedreht, „er neigte sich über sie“, drei Punkte – und das ist das.

Das liest sich etwa so:

„Sie blieb in der Türe stehen, während er das Fenster schloß.

Er trat auf sie zu. Sie schloß die Augen.