Wenn der Künstler zum Gewerkschaftler wird – Sorge um die Kulturorchester

Von Josef Müller-Marein

Die Orchestermusiker stoßen Alarmrufe aus. Und Schwindende Geltung der deutschen Musikkultur“ heißt eine Denkschrift, die zum zehnjährigen Bestehen der „Deutschen Orchestervereinigung“ erschien. Es war im Juni, und ausnahmsweise war das Wetter dieses verregneten Jahres 1962 wunderschön, als in Düsseldorf die Herren von den Vorständen der Orchester nach einem Hindemith-Quartett festliche und bedrohliche Reden hörten: höfliche, liebenswürdige Herrschaften mit intelligenten Gesichtern. Sie trugen gut sitzende dunkle Anzüge und hatten das gelassene Gebaren von Männern, die sich voller Sicherheit in der Öffentlichkeit zu belegen wissen. Keiner der Redner vergaß, das Motto „O holde Kunst!“ anzuschlagen. Auch der Repräsentant der „Deutschen Angestellten-Gewerkschaft vergaß es nicht, der die „Deutsche Orchestervereinigung“ organisatorisch zugehörig ist. An der Liebe der Künstler zur Kunst wurde nicht und darf nicht gezweifelt werden – eine banale Bemerkung, aber sie scheint notwendig, weil seither in Zeitungen hier und dort die Forderungen der gewerkschaftlich organisierten Orchestermusiker in einem Ton kommentiert wurden, als handele es sich hier mehr um Gewerkschaftler als um Künstler.

Dienststunden am Pult

Da geht es beispielsweise um den „gerechten“ Ausgleich zwischen „Arbeitszeit“ und der Freizeit. (Wobei unter „Arbeitszeit“ der Orchesterdienst in Proben und Aufführungen, sei es in Konzert oder Oper, zu verstehen ist.) Und da stellt beispielsweise die „Welt“ (am 4. August 1962), nachdem sie den Sprecher der Musiker, den als Geschäftsführer der Orchestervereinigung tätigen Assessor Hermann Voss, „geschickt, tüchtig und souverän“ genannt hat, die provokatorische Titelfrage: „Bestimmt die Gewerkschaft, was Musik ist?“

Natürlich nicht! Die Erklärung, die jeder Gutwillige begreift, lautet ganz einfach so: Wenn nicht genug Freizeit gesichert ist, kommt keine nützliche „Arbeitszeit“ zustande. Und die deutsche Orchesterkultur – heute noch untadelig und immer noch ein hoher Maßstab für die ganze musikalische Welt – kann wohl dadurch in Gefahr geraten, daß die Künstler sich „überarbeiten“.

Hier deckt sich einmal die „gewerkschaftliche“ mit der künstlerischen Forderung – glücklicherweise. Aber unglücklicherweise hat Hermann Voss in einem Gespräch, das dem zitierten Aufsatz zugrunde lag, Bemerkungen fallen lassen, als sei die „Orchester-Gewerkschaft“ – wie es in der „Welt“ heißt – „bemüht, eine wissenschaftlich fundierte Definition dessen zu erhalten, was man Musik heißen könnte“. Es heißt da: „Nach Ansicht von Herrn Voss sind Werke, die beispielsweise den Titel ‚Schlagzeug-Experimente‘ tragen, nicht mehr Musik, sondern eben Experimente mit Schlagwerkzeugen... Und das, was man nicht mehr als Musik bezeichnen könne, dürfe man auch einem ‚Kulturorchester‘ nicht zumuten. In Zukunft, so heißt die Orchester-Gewerkschafts-Konsequenz, werden die Orchester es ablehnen, das, was man nicht mehr als Musik betrachten könne, zu interpretieren.“ Soweit die schriftliche Fixierung der Seufzer des Herrn Voss ...