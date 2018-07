Inhalt Seite 1 — Verbrauchsforschung – wie ein Bikini Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Willi Bongard

Wer Eile hat, der lasse Nürnberg „liegen“, wie es im Touristenjargon heißt. Die Stadt ist reich an Sehenswürdigkeiten, überreich. Der obligate Rundgang durch die Altstadt nimmt allein einen Vormittag in Anspruch, von ebenso lohnenden wie zeitraubenden Innenbesichtigungen ganz abgesehen. Die Sehenswürdigkeit, die wir im Auge haben, liegt freilich außerhalb der Stadtmauern.

Gemeint ist die „Gesellschaft für Konsumforschung“ – von Eingeweihten kurz GfK genannt. Auf der Höhe der Burg hat sie an der Ecke Neutorgraben/Burgschmietstraße Asyl in einem Versicherungsgebäude mit der beziehungsreichen Aufschrift „Vorsorge“ gefunden. Hier tummeln sich über 100 wissenschaftliche Referenten, Sachbearbeiter, kaufmännische und technische Angestellte, die wiederum mit über 700 Korrespondenten (Interviewer) und einem Dutzend fachpsychologischer Mitarbeiter in Verbindung stehen. Zum „Apparat“ gehören außerdem eine umfangreiche Fachbibliothek, ein Zeitungsausschnitt-Archiv mit über 100 000 Titeln, ein Anzeigenarchiv mit 32 000 Inseraten, das wohl größte Plakatarchiv und ein modernes Rechenzentrum.

Die GfK Nürnberg bezeichnet sich als das älteste deutsche Markt- und Verbrauchsforschungsinstitut, gegründet 1934 von Professor Wilhelm Vershofen. Die Geschichte der Gesellschaft ist zugleich ein Stück Geschichte der Verbrauchsforschung in Deutschland. Von den ersten praktischen Ansätzen einer Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Werbefachleuten und Verbrauchsforschern bis zum gegenwärtigen Umfang der Markt- und Absatzforschung wie sie von der GfK – heute auch in Österreich und in der Schweiz –

betrieben wird, war ein weiter Weg, auf den man in Nürnberg nicht ohne Stolz zurückblickt.

Zu den Aufgaben der GfK gehören insbesondere: