Enttäuscht vom ersten Abend, eingekeilt in drangvoll fürchterliche Enge am zweiten Tag, der völligen Erschöpfung nahe am dritten, fragten wir uns am vierten: Warum sind wir eigentlich gekommen? Nur um die Vorwürfe entgegenzunehmen von den Verlegern und Autoren, die in unserer Messenummer nicht vertreten oder schlecht weggekommen waren?

Wir hatten uns das so schön eingeteilt: Der eine macht Belletristik, der andere Kinder- und Jugendbücher, Sachbücher der dritte. Aber auch die gedrittelte Büchermasse erwies sich als völlig undurchdringbar. Was wir nicht vorher kannten, in Frankfurt haben wir’s nicht kennengelernt.

Wir waren sehr deprimiert. Bis wir .erfuhren: Wegen der Bücher kommt kaum einer der „Professionellen“ nach Frankfurt; nicht wegen der dort ausgestellten jedenfalls. Die sind nur Kulisse.

Und Handelsobjekte? Nicht doch. Nur vereinzelt machen Buchhändler noch auf der Messe Gebrauch von der Möglichkeit, ihr Sortiment für den demnächst einsetzenden Weihnachtskundensturm aufzufüllen, zu ergänzen, zu korrigieren.

Und die Agenten, die vielumworbenen grauen Eminenzen im Hintergrund, die für die Rechte auf einen begehrten Titel sechsstellige Summen fordern – und (im Auktionsverfahren: wer bietet mehr) auch bekommen! Beherrschen sie die Messe?

Ja und nein. Zum einen versuchen die Verleger immer mehr, persönliche, also agentenprovisionsfreie, Kontakte zueinander zu finden auf dem sonderbaren Hochplateau, das sich Internationale Ebene nennt. Zusammenschlüsse von Verlagen zu „Gemeinschaftsproduktionen“ haben sich sehr bewährt, vor allem bei kostbaren Bildbänden, wo Übersetzungskosten nicht grausame Striche durch schöne Rechnungen machen.

Zum anderen haben die Findigeren es längst gelernt, wie überflüssig kräfteraubend das Betreten des Messegeländes ist. Sie haben ihre eigenen „Stände“ errichtet. In der eleganten Suite eines Frankfurter Luxushotels: links die Privatbar, rechts das Bücherangebot. Der nächste Besucher, bitte...