In einem Augenblick, da durch die deutschen Zeitschriften ein großes Rauschen geht – die Schwingen des Pleitegeiers – von der Gründung einer neuen zu reden, auch nur das Für und Wider, namentlich das Wider, zu erwägen, zeugt von Feuereifer auf einer Brandstätte. Die deutschen Zeitschriften waren – seit Schillers „Hören“ – nie ein Ruhmesblatt für das deutsche Publikum; waren sie gut, so gingen sie schlecht, und waren sie schlecht, dann gingen sie auch nicht gut. Denn die Zeitschrift als Ersatz oder Vorform des Buches hat sich in Europa überhaupt nur selten durchgesetzt, höchstens als Ergänzung und Spielart des Kinos und des Fernsehens hält sie sich, als „Illustrierte“.

Warum, fragen viele, haben wir kein Gegenstück zum Times Literary Supplement, das für die Engländer in der Literatur eine ähnliche Rolle spielt wie seine große Schwester, die Times, in der Politik? Beide haben keine große Auflage, aber beide haben großen Einfluß, wenngleich nicht immer so großen, wie sie beide glauben.

In der ZEIT wurde eine kaufmännische Betrachtung angestellt, wieviel Haare man lassen müßte, um ein cliquenfreies, unverschmocktes, verläßliches Literaturblatt auf die Beine zu stellen. Ich traue der Berechnung nicht ganz. Aber auf das Wirtschaftliche kommt es, bevor wir gegründet haben, noch lange nicht an.

Denn der Haupteinwand gegen ein deutsches Gegenstück ist der Einwand, der dann und wann – ganz selten – gegen das TLS vorgebracht wird und dem das englische Literaturblatt seine große Stärke, seinen kaum widersprochenen Einfluß verdankt: die Anonymität.

Die Beiträge zum TLS, auch die seitenlangen, buchreifen Essays, sind nicht mit Namen gezeichnet; die Eingeweihten wissen, wer die Mitarbeiter des Blattes sind, aber die Mehrzahl der Leser hat nicht einmal eine Ahnung, wie der Herausgeber heißt. Es dürfte ihnen auch gleichgültig sein – und was noch unbegreiflicher ist: Auch den Mitarbeitern, und es sind viele Prominente, zuweilen die Prominentesten darunter, macht es offenbar nichts aus, daß ihr Name hier ungenannt bleibt. Kann man sich das in Deutschland vorstellen?

Kann man sich vorstellen, daß bei uns auch nur ein Abiturient auf seinen Namen unter den zwanzig Zeilen über einen Durchschnittsroman in einem Käseblättchen verzichten würde? Kann man sich vorstellen, daß einer unserer großen Kritiker, daß eine ganze Reihe großer Kritiker bereitwillig in die Anonymität gingen?

Man kann es sich nicht vorstellen.