Die Verteidiger wie die Gegner der „ethischen Indikation“ führen gewichtige Argumente ins Feld. Der Meinungsstreit ist – über seinen unmittelbaren Gegenstand hinaus – insofern von allgemeinem Interesse, als im Hintergrunde der Diskussion zwei schwerwiegende Vorwürfe sichtbar werden. Die Verteidiger lassen durchblicken, daß – ihrer Meinung nach – eine konfessionell gebundene Gruppe durch das Verbot der Mehrheit ihre eigene Anschauung aufzwingen wolle. Die Gegner wiederum behaupten, daß sich auf dem Umweg über die legalisierte Indikation Prinzipien in das Gesetz einschlichen, die in ihrer Konsequenz geeignet sind, die Rechtsprechung in der Wurzel zu vergiften.

Im Vorfeld der Debatte stellt sich die folgenschwere Frage, ob oder von welchem Zeitpunkt an dem werdenden Leben das „Personrecht“ zuerkannt werden muß. Wann beginnt die „Person“ als solche existent zu werden? Die Gegner der „Indikation“ sagen: Es geht nicht an, das Kind im Mutterschoße nur als „anonymes Etwas“ oder nur als „Glied der Mutter“ anzusehen. Wann also beginnt: „Person“? Etwa erst, wenn der Mensch über sich selbst reflektieren kann? Sicher nicht! Oder ist ein Kind unmittelbar vor der Geburt noch nicht Person, wohl aber im Augenblick nach der Geburt? Ist der „Ort“ – in oder außerhalb der Mutter – ein ausreichendes. Kriterium, um entscheidend zu bestimmen, ob das Kind „Person“ sei – oder nicht? Spricht die wissenschaftliche Erkenntnis nicht vielmehr dafür, daß vom Moment der vollendeten Befruchtung an ein eigenständiges, aktives Prinzip den Embryo aufbaut – ein Realprinzip, das zwar der mütterlichen Hilfe notwendig bedarf, das sich aber nicht auf eine mechanische Zell-Summierung oder auf die produktive Außeneinwirkung des mütterlichen Organismus reduzieren läßt. Er wäre darum eine willkürliche Annahme – so meinen die Gegner der Indikation – wenn man der Leibesfrucht absprechen wollte, daß sie im wesentlichen Grundentwurf menschliche „Person“ sei! Selbst wenn man der Ansicht wäre, die Leibesfrucht sei erst von einem gewissen Zeitpunkt an ausreichend entwickelt, um im wesentlichen als Mensch zu gelten, so müßte das Gesetz doch den theoretisch frühesten Augenblick unterstellen, wenn es um die schwerwiegende Frage der „Tötung einer Person“ geht.

Diese Vorfrage ist von entscheidender Bedeutung. Denn jede Person, die nicht durch eigene, verantwortliche Tat ihr Leben verwirkt hat, darf vom Gesetze die Sicherung ihres Lebensrechtes beanspruchen. Sobald man also der Leibesfrucht „Personcharakter“ zubilligt, entsteht eine komplizierte Rechtslage. Neben dem Rechtsanspruch der Mutter, die sich gegen die Folgen eines Unrechts wehren will, taucht dann nämlich der Rechtsanspruch des Kindes auf: das Recht auf das eigene Leben. Damit ergäbe sich für das juristische Urteil die Pflicht, Rechtsansprüche gegeneinander abzuwägen. Die Verteidiger der „ethischen Indikation“ berufen sich primär auf das Recht, auf den Rechtsschutz der Mutter.

Erstes Argument: Jede Frau hat das Recht, sich selbst den Vater für ihr Kind auszusuchen. Es ist unmenschlich zu verlangen, daß eine Frau, der Gewalt angetan wurde, sich der Folge des Unrechtes auch noch verpflichtet fühlen soll – zumal anzunehmen ist, daß der Verbrecher im Kinde weiterlebt und ihm vielleicht sein Aussehen und seine Eigenschaften vererbt.

Zweites Argument: Der Staat ist nicht der Erzeuger – er soll auch nicht der Erzwinger moralischer, sittlicher und religiöser Verhaltensweisen sein. Die Strafandrohung des Gesetzes muß sich auf die Forderung einer elementaren, allen Rechtsgenossen verständlichen Sittlichkeit beschränken. Es ist nicht Aufgabe des Gesetzes, heroische Forderungen zu stellen.

Drittes Argument: Die werdende Mutter ist nicht nur dem Vater sondern auch dem Kinde gegenüber in einer Notwehrsituation; Der ungerechte Angriff wirkt solange fort, bis das Kind zur Welt gekommen ist. Aus diesen Gründen folgern die Verteidiger der „ethischen Indikation“, daß die Schwangerschaftsunterbrechung, im Falle der Vergewaltigung, unter bestimmten juristischen Voraussetzungen entweder erlaubt oder zumindest straffrei sein müsse.

Der Standpunkt der Gegner der „ethischen Indikation“ läßt sich in der kurzen Formel zusammenfassen: Die ethische Indikation stellt den Versuch dar, ein erlittenes Unrecht durch ein neues Unrecht wiedergutzumachen. Wenn dem werdenden Leben schon im Mutterschoße ein „Personrecht“ zugesprochen werden muß, ist die Abtreibung – gleich aus welchem Motiv – als „Tötung einer Person“ anzusehen. Von einem Notwehrakt der Mutter kann nicht gesprochen werden, da nicht das Kind selbst sondern der Vater den ungerechten Angriff ausgeübt hat.

Die Tötung des Kindes würde also ein unschuldiges Wesen haftbar machen für fremde Schuld. Wenn die Tötung eines Unschuldigen aber erlaubt ist, um die gerechte Ordnung wiederherzustellen oder einen ungerechten Angriff von dritter Seite abzuwehren, so wäre damit – im Prinzip – auch die „Geiselerschießung“ gerechtfertigt, sofern sie dazu dient, eine schwere, ungerechte und gemeingefährliche Bedrohung abzuwehren. Wenn die direkte Tötung des Unschuldigen um des hohen Zweckes und des allgemeinen Nutzens willen gestattet ist, erfährt auch ein anderes, ebenso bestechendes wie folgenschweres Wort, seine nachträgliche Rechtfertigung: „Es ist besser, daß ein Mensch stirbt, als daß ein ganzes Volk zugrunde geht!“ Damit wäre aber ein Grundsatz sanktioniert, der jedes Recht in der Wurzel vergiftet. Der Grundsatz: daß der Zweck die Mittel heiligt.

Es ist zwar normalerweise nicht Aufgabe des Gesetzes, heroische Akte zu fordern. Wenn abef eine solche Forderung unausweichlich ist, weil sonst ein schweres Unrecht geschähe, muß auch das Gesetz den verpflichtenden Charakter des Notwendigen aufzeigen. So scheut sich das Gesetz auch nicht, vom einzelnen äußerste Opfer, ja sogar den Einsatz des Lebens zu fordern, wenn das Gemeinwohl bedroht ist. – Wollte man das Kind schon deswegen „bestrafen“, weil sich in ihm möglicherweise verbrecherische Eigenschaften des Vaters widerspiegeln werden, so verträte, man ein Prinzip, das etwa die Tötung belasteten Nachwuchses oder – ins Große projiziert den „Präventivkrieg“ berechtigt erscheinen ließe. Auch kennt das Gesetz sonst den Fall, daß ein Mensch ohne eigene Schuld, ja sogar als: selbst geschädigter – in Verpflichtungen hineingerät, die er nicht aus eigener Wahl übernimmt.