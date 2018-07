Inhalt Seite 1 — Die falsche Insel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Seit ich aus dem Urlaub im Süden zurück bin, habe ich mit zwei Sorten von Menschen meine liebe Not.

Die eine von ihnen will überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen, daß ich im Urlaub und gar im Süden gewesen bin. Angefüllt mit den abenteuerlichsten Geschichten von meiner Reise, treffe ich solche Menschen und muß es nun erleben, daß sie mich fragen, ob ich nicht endlich mal verreisen will, ich sähe so bleich, abgemagert, fast kränklich aus, was denn mit mir los sei. Gestehe ich ihnen verschämt, daß ich gerade aus dem Urlaub komme, gibt man mir zu verstehen, das hätte ich nun davon, immer in den Norden zu fahren, wo es doch meistens regne.

Das liegt alles daran, Haß man von einem Sommerurlaub im Süden nur braungebrannt zurückkehren darf. Fatalerweise konzentriert sich aber meine Bräune auf Gegenden, die im normalen Alltagsleben seltener sichtbar werden. Könnte ich, wie ich wollte, dann würde ich diesen Leuten Stellen von einer solchen Bräune zeigen, daß sie auf der Stelle vor Neid erblassen würden. Darum erwäge ich auch, diese Partien meines Körpers durch Reißverschlußöffnungen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Einer anderen Gruppe von Bekannten traue ich mich überhaupt nicht unter die Augen zu treten. Es kann jetzt endlich enthüllt werden, daß ich meinen Urlaub diesmal auf der Insel Ponterilia verbracht habe. Um dort nicht von Anfang an alles falsch zu machen, hatte ich kurz vor meiner Abreise noch einige alte Ponterilia-Hasen ins Vertrauen gezogen, die mir auch bereitwilligst beschieden, wo ich in Ponterilia zu wohnen, zu baden und meinen Nachmittagskaffee einzunehmen habe, wobei natürlich jeder etwas ganz anderes im Auge hatte.

Wie aber soll ich mich jetzt aus der Affäre ziehen, wenn sie sich bei mir erkundigen, wie es mir im Miramare (Belmonte) von Ponterilia gefallen hat oder ob ich jemals einen weißeren Sand als den in der Bahia (Calfontes)-Bucht gesehen habe und ob ich nicht auch den schwäbischen (hessischen) Akzent des netten Enrico (Francesco), dem Kellner bei Giovanni (Toni), wo man 1962 seinen Espresso zu trinken hat, ergötzlich finde – wenn ich an all diesen Plätzen gar nicht gewesen bin?

Die ganze Angelegenheit ist mir sehr peinlich. Um so mehr, da ich wahrscheinlich tatsächlich alles falsch gemacht habe, ja, vielleicht sogar auf der falschen Insel gewesen bin, zumindest aber zur falschen Jahreszeit. („Ponterilia müßten Sie mal im März erleben, dieser Blütenduft!“)

Als ich bei der Einfahrt in den Hafen weder die Jacht der Lady Docker noch die von Onassis liegen sah, kamen mir düstere Vorahnungen, die sich bestätigten, als ich auf der Piazza weder einen der Khans noch irgendeinen bedeutenderen Playboy sitzen sah. Wenn ich die Absicht gehabt hätte, mit Sartre oder Curd Jürgens Ellenbogen an Ellenbogen meinen Absinth zu schlürfen – auf Ponterilia konnte davon keine Rede sein! Dort durfte man sich in diesem Sommer eigentlich gar nicht blicken lassen. Wen es dennoch nach dieser Insel verschlagen hatte, der ging natürlich nach Risotto, einem malerischen, vom Tourismus noch kaum berührten Fischerdorf mit zwei Minigolfplätzen, im Westen der Insel. Von seiner Existenz habe ich allerdings leider erst erfahren, als mein Dampfer sich wieder dem Festland näherte.