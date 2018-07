Inhalt Seite 1 — Die Kunst des Streitens Seite 2 Auf einer Seite lesen

„Für ein gutes Streiten ist Zeit nötig“ (Brecht)

An Zeit zum Streiten hat es bei uns noch nie gemangelt. Wenn ich mich im Büro schon ein wenig darauf vorbereite, können wir abends viel Zeit einsparen, indem ich mich nicht erst lange einstreiten muß.

Leider ist mein Chef recht humorlos und hat keinen Sinn für gutes Streiten. So verläuft mein Tag im Büro sehr friedlich und trist, wenn nicht meine Frau einmal anruft – aber auch dann spielt der Chef den Streitverderber, weil er nicht einsehen will, daß wir so viel Zeit dafür brauchen.

Wenn ich kunstvoll versuche, mit ihm einen Streit vom Zaun zu brechen über die Nützlichkeit des Streitens, droht er mit fristloser Entlassung und entflieht in einen streitsicheren Raum. Dann ist zwei Stunden lang besetzt.

Überhaupt scheint mir, die sachliche Atmosphäre der Arbeit ist dieser Kunst sehr abträglich. Was soll ich also tun, als mich auf die Abende freuen, an denen ich ungestört und frei mit meiner Frau streiten kann?

Sie ist eine großartige Frau, und ich liebe sie sehr, denn wir haben uns in fünfzehnjähriger Ehe zusammengestritten. Ich darf wohl sagen, daß ich ein guter Streiter bin. Aber ich habe in ihr eine ebenbürtige Gegnerin gefunden, und täglich vervollständigen wir unsere Fähigkeiten und unsere Kenntnisse.

Der Streit ist der wichtigste Teil der Ehe, und man sollte ihn nicht leichtfertig dem Zufall und der Laune überlassen. Wenn zwei sich nicht recht streiten können, gehen sie sich auf die Nerven. Das Herz findet schnell zum Herzen, aber ein verdorbener Streit reißt sie ebensoschnell wieder auseinander. „Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich was rechts zum Streiten findet. Die Wahl ist kurz, der Streit ist lang.“