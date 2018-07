Vollautomatischer Knecht

Agri Robot, ein vollautomatischer Pflug, der einen Acker ohne jede menschliche Steuerung pflügen kann, nachdem er auf das Feld eingestellt worden ist, wird in Kürze von der Firma Protec N.V. in Den Haag produziert. Der Erfinder des automatischen Landarbeiters ist C. Sieling, ein holländischer Bauer aus Malisant.

Programmiert wird die Maschine einfach dadurch, daß man mit ihr zunächst eine Musterfurche pflügt, den Acker mit zwei Querfurchen abgrenzt und einen Pflock dort in die Erde steckt, wo der Roboter seine Arbeit einstellen soll. Nachdem dies getan ist, kann der Bauer das Pflügen getrost Agri Robot überlassen. Mit seinen Fühlern tastet das Gerät die jeweils letzte Furche ab und hebt nach diesem Muster die die nächste aus. Die Fühlräder reagieren auch auf die Querfurchen, die das Feld begrenzen. Wenn der Pflug an einer solchen Grenzlinie angekommen ist, schaltet sich die Antriebsmaschine selbständig auf die entgegengesetzte Fahrtrichtung um. Gleichzeitig gräbt sich eine in dieser Richtung wirksame zweite Pflugschar in den Boden, während die vorher benutzte angehoben wird. Ein Steuermechanismus sorgt noch dafür, daß das Fahrzeug um einen Furchenabstand weitergelenkt wird.

Kompaß für Raumschiffe

Ein neuer hochempfindlicher Festkörperkompaß, der im Gegensatz zum Gyroskop ohne rotierende Teile arbeitet, wurde von der Westinghouse Company entwickelt. Das Gerät besteht aus einem einen Zentimeter langen Hohlzylinder aus gepreßtem keramischen Pulver, der in der Mitte zwischen den beiden offenen Enden aufgehängt ist.

Das Material, aus dem der Zylinder gefertigt ist, hat die Eigenschaft, ähnlich wie der Kristall in einem Tonabnehmer elektrische Energie in mechanische zu verwandeln und auch umgekehrt mechanische Bewegungen in Elektrizität. Eine Wechselspannung, die an den Zylinder gelegt wird, bewirkt, daß sich dieser in seiner Längsrichtung huntertausendmal pro Sekunde abwechselnd ausdehnt und zusammenzieht. Diese Bewegungen sind so fein, daß sie nicht einmal durch ein Mikroskop beobachtet werden können. Wenn man nun den Zylinder um seine Aufhängung dreht, wird diese Vibration zusätzlich von einer Torsionsbewegung, von einem Hin- und Her drehen der beiden Enden gegeneinander, überlagert. Diese mechanischen Schwingungen werden nun von dem Zylindermaterial in elektrische Impulse verwandelt. So erhält man schon bei der geringsten Veränderung der Richtung, in die das Gerät weist, ein elektrisches Signal, das eine Bahnkorrektur, zum Beispiel einer Rakete oder Raumsonde, für die der Kompaß entwickelt wurde, auslösen kann.

Häuser aus der Spritzpistole