In Helsinki ist die. Finnische Internationale Messe zu Ende gegangen. Sie war in diesem Jahr die größte Veranstaltung dieser Art in Skandinavien, übertraf also die St.-Eriks-Messe in Stockholm. Die Finnen wollten zeigen, daß sie nicht nur auf dem Gebiet der Holzwirtschaft „weltmarktfähig“ sind, sondern auch in anderen Zweigen der Industrie Leistungsfähigkeit besitzen. Finnlands Wirtschaft muß sich auf mehrere Beine stellen, denn in absehbarer Zeit wird sich der Holzeinschlag nicht mehr steigern lassen, ohne Raubbau am finnischen Wald zu betreiben. Wenn das Sozialprodukt dann noch wachsen soll, muß der weitere Auftrieb von anderen Wirtschaftszweigen getragen werden.

Natürlich läßt sich die Messe in Helsinki nur schwer mit anderen Ausstellungen vergleichen. Sie war ein Sonderfall, aber deshalb besonders interessant, weil sich hier Ost und West nahezu unbefangen auf völlig neutralem Boden trafen. Einige Ostblockländer hatten umfangreiche Stände aufgebaut – mit guten Erzeugnissen ihrer Industrie und Landwirtschaft bestückt. Besonders aktiv waren in dieser Beziehung Ungarn und Polen. Mit dem Stand der Sowjetzone hatte es zunächst einigen Ärger gegeben. Die bundesdeutsche Vertretung protestierte gegen seine anfangs nicht vorgesehene Zulassung. Allerdings mit der gebotenen Zurückhaltung, denn niemand verkennt die besondere Situation, in der sich Finnland zwischen Ost und West befindet, und niemandem kann daran gelegen sein, Finnland politisch in Verlegenheit zu bringen. Also war schließlich auch ein Stand der „Deutschen Demokratischen Republik“ zu sehen. Und kein westdeutscher Besucher wird es bedauern.

Gegenüber jedem anderen Land fiel der DDR-Stand weit ab. Dabei weiß man doch, daß die mitteldeutsche Industrie trotz absoluter staatlicher Lenkungswirtschaft noch Erstaunenswertes zu bieten hat. Mehr jedenfalls als ein paar kümmerliche Musikinstrumente, etwas Porzellan und eine Werkzeugkiste. Vielleicht hätte man das mißglückte Ausstellungsprogramm noch mit der Überraschung entschuldigen können, im letzten Augenblick in Helsinki zugelassen worden zu sein. Was die Finnen etwas verstimmt hat (ohne daß sie es öffentlich zum Ausdruck brachten), ist die Tatsache, daß die Sowjetzone auch diese Gelegenheit nicht vorübergehen ließ, mit ihrem Spitzbart Ulbricht Propaganda zu machen. Er war als Photographie in nahezu Lebensgröße an eine Säule geheftet, als sei er das zugkräftigste Exportgut der DDR. Leider ist das jedoch nicht so, obwohl es nicht wenige Bürger der Sowjetzone gibt, die ihn gern (auch ohne Devisen) hergeben würden K.W.