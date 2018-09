Inhalt Seite 1 — Fibel für alte und neue Nazis Seite 2 Auf einer Seite lesen

Seit ein paar Monaten geht durch die Reihen alter und neuer Nazis ein Raunen. Eine Welle apologetischer und verharmlosender Bücher, über Hitler und den Nationalsozialismus läßt sie Morgenluft wittern: Endlich scheint die „langunterdrückte Wahrheit“ über den Kriegsausbruch und seine Urheber an den Tag zu kommen und die „Propagandalüge“ von der deutschen Alleinschuld hinweggefegt zu werden. Befreit atmet manch einer auf, denn jetzt läßt sich in „Wissenschaftlichen“ Werken nachlesen, daß alles doch gar nicht so schlimm gewesen, sei, Hitler im Grunde nur Gutes tun und den Frieden wahren wollte, während die Engländer und Amerikaner zumindest ebensoviel, wenn nicht sogar die Hauptschuld am Zweiten. Weltkrieg, trügen.

Diese neue Botschaft verdankt man vor allem dem umfangreichen Werk von David L. Hoggan: Der erzwungene Krieg. Die Ursachen und Urheber des II. Weltkrieges. Veröffentlichungen des Instituts für deutsche Nachkriegsgeschichte Bd. 1. Herausgegeben von Dr. habil. Herbert Grabert. Verlag der Deutschen Hochschullehrer-Zeitung. Tübingen 1961.

Daß der bislang völlig unbekannte Verfasser ein amerikanischer Historiker ist, erhöht natürlich den „Wert“ des Buches und läßt manche Leser um so leichter auf die ebenso verführerischen wie unhaltbaren Thesen hereinfallen. Außerdem macht die Masse der Fußnoten und der Umfang des Literaturverzeichnisses glauben, daß hier wirklich mit wissenschaftlicher Akribie und Sorgfalt gearbeitet worden wäre.

Kenner freilich werden angesichts des Herausgebers und des Verlages sehr skeptisch. Herbert Grabert wurde am 30. April 1960 wegen seiner neonazistischen Schrift „Volk ohne Führung“ vom Bundesgerichtshof zu neun Monaten Gefängnis mit dreijähriger Bewährung verurteilt. Er ist Herausgeber der Deutschen Hochschullehrer-Zeitung die sich an die nicht wieder im Hochschuldienst verwendeten ehemaligen oder immer noch braunen Dozenten wendet. Mit Organen amtierender Hochschullehrer haben diese Zeitung und dieser Verlag ebensowenig zu tun wie das Institut für deutsche Nachkriegsgeschichte mit dem Institut für Zeitgeschichte in München. Die Namen sind gut gewählt, um wissenschaftsgläubige Leser irrezuführen. Weniger geschickt ist es allerdings, daß Grabert auf dem Schutzumschlag eine Empfehlung Hoggans aus der Feder von Professor Backhaus abdruckt – denn es gibt immerhin Leute, die wissen, daß „Backhaus“ ein Pseudonym. des Herausgebers Grabert ist. Peinlich ist es auch, daß einer der im Vorwort als entscheidende Helfer zitierten amerikanischen Professoren inzwischen entschieden bestritten hat, die Einwilligung zur Nennung seines Namens gegeben zu haben.

Man kann freilich bei der Bewertung des Hogganschen Buches – das in Amerika keinen Verleger fand – diese merkwürdigen Publikationsmethoden außer Betracht lassen, denn der wissenschaftliche Stil des Inhalts entspricht durchaus, der auf Bluff gestellten äußeren Aufmachung. Die Grundthese ist höchst einfach: Hitler war Hoggans Ansicht nach ein reiner Friedensengel, dem es nur um friedliche Revision des Versailler. Vertrages und den Schutz Europas vor dem Bolschewismus ging.

Der Kriegstreiber war – so die These – der englische Außenminister Halifax. Hoggan hält ihn für den „selbstsichersten, rücksichtslosesten, klugsten und scheinheilig-selbstgerechtesten Diplomaten, den die Welt je gesehen hat“. Er macht ihn geradezu zu einer Personifikation des „perfiden Albion“. Das Werkzeug der britischen Außenpolitik war der polnische Außenminister Beck, der, weil er angeblich über die englische Kriegspolitik informiert war, alle Werbungen Hitlers um Zusammenarbeit ausschlug und es statt dessen über Danzig zum Krieg kommen ließ. Bei seinen Bemühungen, den Krieg auszulösen, habe Halifax ferner Unterstützung erfahren von Roosevelt und von der deutschen Opposition, über die Hoggan nur abschätzig und im Stil der NS-Propaganda zu berichten weiß.

Hoggan kommt zu seinen Behauptungen keineswegs auf Grund neuen Quellenmaterials. Er stützt sich bei seiner Darstellung, die sich ausschließlich auf die Außenpolitik vor allem der Jahre 1938/39 beschränkt, auf die allgemein bekannten amtlichen Aktenpublikationen sowie auf umfangreiche Sekundär- und Memoirenliteratur, freilich oft recht fragwürdiger Observanz. Prüft man die neue These an den Quellen nach, dann macht man erstaunliche Entdeckungen. Hoggan kommt zu seiner Auffassung durch einseitige Quellenauswahl und willkürliche Quelleninterpretation, durch Verdrehungen und Verfälschungen – ja, er bringt sogar die Chronologie durcheinander, Dafür nur ein paar Beispiele: Halifax soll schon 1936 beschlossen haben, daß gegen Deutschland Krieg geführt werden müsse. Hoggan leitet das aus einer Passage in den Memoiren des britischen Außenministers ab, in der dieser – 1956 – im Rückblick gegen die Kritik an seiner Politik des Jahres 1938 einwandte, daß der entscheidende Moment für einen energischen Widerstand gegen Hitler schon 1936 von seinen Vorgängern verpaßt worden wäre. Wörtlich heißt es dann: „So that moment which, I would guess, offered the last effective chance of securing peace without war, went by.“