Der Paragraph 218 des Strafgesetzbuches beginnt mit den Worten: "1) Eine Frau, die ihre Leibesfrucht abtötet öder die Äbtötung durch einen anderen zuläßt, wird mit Gefängnis, in besonders schweren Fällen mit Zuchthaus bestraft — 2) Der Versuch ist strafbar - — Einzige Ausnahme, die das Gesetz zuläßt, ist die sogenannte "medizinische Indikation". Wenn die Leibesfrucht eine ernste, gegenwärtige, anders nicht abzuwendende Gefahr für das Lebe und die Gesundheit der Mutter darstellt, darf der Arzt, auf Wunsch der Mutter, die Schwangerschaft unterbrechen. Diese Voraussetzung ist jedoch nicht ohne weiteres gegeben, falls eine Frau nach Notzucht oder Schändung schwanger wird. Mit anderen Worten: Das bisher gültige Strafrecht verbietet in diesem Falle die Abtreibung. Der von der Bundesregierung im Jahre 1960 verabschiedete Entwurf zur Reform des Strafgesetzbuches sah nun vor, hier eine zweite Ausnahme zu gestatten: Mit dem Artikel 160 sollte die "ethische Indikation" legalisiert werden. Seitdem werden darüber innerhalb und außerhalb des Parlaments heftige Debatten geführt. So spielte der Paragraph 160 auch kürzlich eine wichtige Rolle auf dem Deutschen Juristentag in Hannover und auf der Tagung der Friedrich NaumannStiftung in Bergisch Gladbach. Darüber berichtet zunächst Gerhard Ziegler. Rochus Spiecker widmet sich danach den Argumenten, die für und gegen den Paragraphen 160 ins Feld geführt werden, und ihren Folgerungen. wie dort müsse in Kauf genommen werden, daß dei Verbrechensnachweis oft nicht zu führen sei. Der Kabinettssitzung vom 8. September 1960 war jedoch schon ein Vorschlag des Bundesjustizministenums vorausgegangen, an die Stelle der Überschrift und des Textes zum Paragraphen 160 das Won "entfällt" zu setzen. Und einen Tag nach jener Sitzuag veröffentlichte das Ministerium eine "Änderung der Begründung der Kabinettsvorlage des Entwurfs eines Strafgesetzbuches auf Grund des Beschlusses der Bundesregierung in der Kabinettssitzung vom 8. September I960". Darin war nun zu lesen: "Auf Seiten 278 bis 280 werden Überschrift und Begründung zu Paragraph 160 gestrichen " Daß man sich überhaupt einmal mit dieser Frage auseinandergesetzt hat, daran erinnerten die "Ergänzungen", die dann spater in die Ausführungen über "ärztliche Eingriffe und Heilbehandlung" m den Entwurf 1962 aufgenommen wurden. Dort befindet sich also jetzt der Änderungsvorschlag, den das Ministerium nach der Septembersitzung im September 1960 formuliert hatte. Merkwürdigerweise wurden die Argumente des Entwurfs von 1960 wiederholt, daß nämlich dieser Sachverhalt nicht nur in Zeiten wie gegen Schluß des Zweiten Weltkrieges und in den ersten Nachkriegsjahren eine Rolle spiele, sondern auch heute noch aktuell sei. Man spricht auch noch von dem schweren seelischen Konflikt der betroffenen Frauen, der "erfahrungsgemäß die Schwangere bis zum Selbstmord" treibe. Und auch von den schweren Entscheidungen, vor die die Ärzte gestellt werden, ist die Rede.

Doch trotz dieser Wiederholungen kommt man jetzt nun zu dem Ergebnis: "Die hiergegen sprechenden sittlichen Erwägungen haben Gewicht Auch rechtliche Erwägungen sprächen gegen eine Freigabe der ethischen Indikation. Es werde kaum möglich sein, eine Regelung zu finden, die in genügender Weise der Gefahr des Mißbrauchs entgegenwirken könne: "Aus diesen Gründen sieht der Entwurf davon ab, diese Falle für nicht strafbar zu erklären " Zwei Jahre zuvor war noch zu lesen: "Die sittliche Bewertung ist unter diesen umständen nicht Aufgabe des Gesetzgebers " Noch ist nicht alle Hoffnung verloren. Seit sich der Bundesrat ebenfalls gegen die "ethische" Indikation ausgesprochen hat, ist die Diskussion erst richtig in Gang gekommen. Von den Sozialdemokraten wurde der Bundesjustizminister aufgefordert, Stellung zu nehmen, und Stammberger hat eindeutig bekannt, daß ein solcher Eingriff nicht strafbar sein sollte. Die Abstimmung im Bundestag darüber werde "die Gewissensentscheidung des einzelnen" sichtbar werden lassen. Offenbar ist Stammberger entschlossen, sidh Schützenhilfe bei "liberalen Kräften" aller Parteien zu holen. Bei den kommenden Debatten wird er nicht nur aus den Reihen seiner eigenen Partei Mitstreiter finden. Die Sozialdemokraten, ja, sogar Abgeordnete der CDU werden auf dem Plan sein, wenn es gilt, bei der. Abstimmung eine "geistige Mehrheit" zu bilden.

Gerhard Ziegler